بعد ارتفاع إصابات «كورونا».. تايلاند تعتزم تحويل صالة مطار إلى مستشفى ميداني

تعتزم تايلاند تحويل صالة بالمطار الرئيسي بالبلاد لمستشفى ميداني، وذلك في ظل ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا، مما يضغط على النظام الصحي.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أنه طٌلب من الشركة المشغلة لمطار سوفارنابومي الدولي تحويل صالة، تم استكمال بناؤها مؤخرا، إلى منشآه تضم وحدة رعاية مركزة وغرف طبية ودعم للمرضى المصابين بفيروس كورونا ويعانون من أعراض بسيطة إلى متوسطة. وستوفر المستشفى في البداية ما لا يقل عن 5000 سرير، وفقا لبيان حكومي صدر في وقت متأخر من أمس الثلاثاء.

وقال كومنوان أونجشوساك الخبير في الأوبئة والمستشار لدى وزارة الصحة في ندوة الأسبوع الماضي إن المنشآت الصحية ممتلئة بالفعل، وأن حالات الوفاة قد تتضاعف بحلول أغسطس المقبل في حال لم تخف حدة تفشي الفيروس.

ويشار إلى أن تفشي سلالة دلتا، المتوقع أن تكون السلالة المهيمنة بحلول الشهر المقبل، أعاق جهود احتواء الفيروس.

وقالت ابيساماي سريرانجسان المتحدثة باسم مركز إدارة الوضع الوبائي في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إنه في ظل التوقعات بانتشار سلالة دلتا في مزيد من الأقاليم، من المرجح أن ترتفع حالات الاصابة اليومية بالفيروس إلى 10 آلاف حالة ابتداء من الاسبوع المقبل.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

وأضافت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات "كوفيد-19" في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.