كوريا الجنوبية تنفي شائعات حول صحة الزعيم الشمالي وتصفها بالكاذبة

كشفت المخابرات الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء عن أن الزعيم الشمالي كيم جونج-أون يدير شؤون الدولة بشكل طبيعي، نافية الشائعات أنه فقد وعيه بسبب مشاكل صحية.

ونقلت وكالة الأنباء الكورية عن جهاز المخابرات الوطني قوله: «التكهنات بشأن صحة كيم كاذبة ولا أساس لها من الصحة وفقًا لما توصلنا إليه حتى الآن، فقد ترأس كيم جونج-أون اجتماع المكتب السياسي ويتولى شؤون الدولة بشكل طبيعي»، كانت قد انتشرت شائعات في وقت سابق تفيد بأن كيم لا يزال فاقدا للوعي بعد إصابته بنزيف في المخ.

وذكرت صحيفة جونج انج إلبو الكورية الجنوبية، أن الرئيس الكوري الجنوبي مون جيه-إن تبادل الرسائل لاستكشاف آفاق عقد قمة مع زعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون.

وكان «مون» يأمل في استخدام الاجتماع مع «بايدن» كفرصة لإحياء المحادثات المتوقفة مع «كيم» وحث واشنطن على إعطاء الأولوية للتعامل مع القضية.

ونقلت الصحيفة عن مصدر دبلوماسي قوله إن «مون» بعث برسالة إلى «كيم» لاستكشاف سبل عقد قمة، بما في ذلك عبر الإنترنت.لكن الصحيفة لم تذكر كيف كان رد كيم، ولم يرد مكتب مون على طلبات التعقيب.

ونقلت الصحيفة عن المصدر قوله: «ما فهمته هو أن الزعيمين تبادلا الرسائل حول قمة كوريا الجنوبية والولايات المتحدة... سمعت أن الزعيمين ناقشا من خلال الرسائل كيفية عقد قمة».

وعبر مون وبايدن عن رغبتهما في التواصل مع كوريا الشمالية بعد اجتماع مايو الماضي لكن بايدن لم يظهر أي نية لتخفيف العقوبات استجابة لمطالب بيونجيانج منذ فترة طويلة.