الأربعاء 07 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزير الصحة الألماني يحذر من تزايد إصابات كورونا في الخريف

وزير الصحة الألماني
وزير الصحة الألماني ينس شبان

دعا وزير الصحة الألماني ينس شبان بشدة المواطنين إلى تلقي التطعيم ضد كورونا، محذرا من تزايد عدد الإصابات في الخريف المقبل.

وقال شبان في تصريحات لشبكة "إيه آر دي" الألمانية الإعلامية اليوم الأربعاء إنه إما تلقي التطعيم أو الإصابة "مع خطورة الإصابة بمرض ثانوي".

 وأضاف: "هذا ما نتنبأ به بالنسبة للخريف والشتاء، وهذا ما نراه في بريطانيا ودول أخرى، وحيث لا يوجد تطعيم كاف، سيكون هناك عدد كبير جدا من الإصابات بين السكان".

وأوضح الوزير، أن جميع الأطفال والمراهقين المهتمين يمكن أن يحصلوا على التطعيم الأول بحلول نهاية أغسطس المقبل، موضحا أنه يمكن للأشخاص من سن 12 حتى 17 عامًا تلقي اللقاح عقب مشاورة أولياء الأمور أو الأطباء، قائلًا: "اللقاح متوفر".

وأكد شبان أنه لا يمكن كسب المعركة ضد جائحة كورونا إلا على نحو مشترك، وقال: "في النهاية نحتاج إلى وعي بحقيقة أن الأمر لا يتعلق فقط بحماية الفرد، ولكن هذه لعبة جماعية، مهمة جماعية.

 وقال: "إذا كنا، إذًا كانت ألمانيا، إذا كانت أوروبا تريد الخروج من الجائحة، فنحن بحاجة إلى معدل تطعيم مرتفع"، مضيفًا أن من يرغب في خريف جيد وشتاء جيد مع أقل عدد ممكن من القيود وأقل عدد ممكن من الإصابات، "فهو بحاجة إلى معدل تطعيم مرتفع للجميع".

خطورة الإصابة التطعيم كورونا كوفيد المانيا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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