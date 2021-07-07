الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تطعيم 340 ألفا بلقاح كورونا خلال 24 ساعة بماليزيا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلن وزير الصحة الماليزي الدكتور أدهم بابا، اليوم الأربعاء، أنه تم تقديم 340 ألف و43 جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا خلال 24 ساعة ضمن برنامج التطعيم الوطني.

ونقلت وكالة الأنباء الماليزية عن وزير الصحة قوله، إن من هذا العدد 133 ألف و286 شخصا تلقوا الجرعتين، في حين تلقى 206 آلاف و757 الجرعة الأولى.

بدوره، أعرب رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، عن تفاؤل الحكومة الماليزية بأن جميع الجهود في برنامج التطعيم الوطني الماليزي ضد فيروس كورونا تسير على المسار الصحيح، وذلك بعد أن تجاوزت البلاد هدفها المتمثل في إعطاء 300 ألف جرعة لقاح كوفيد-19 بشكل يومي.

وأوضح ياسين، أن تطعيم أكثر من 2.7 مليون من المواطنين بجرعتين من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 حتى أول أمس الإثنين يتماشى مع التركيز الثالث من خطة التعافي الوطنية التي تم الإعلان عنها في 15 يونيو الماضي.

وأردف، أن التركيز الثالث يهدف إلى تعجيل عملية التطعيم على نطاق واسع، بين المواطنين والمقيمين في ماليزيا لضمان قدرتها على تحقيق المناعة الجماعية من أجل إعادة الحياة إلى طبيعتها قبل انتشار جائحة كورونا.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة «كوفيد- 19» في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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