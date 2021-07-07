خططوا لتفجير كنيسة العذراء بمسطرد.. مرافعة دفاع «داعش الزاوية الحمراء» اليوم

تستمع الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، إلى مرافعة الدفاع في محاكمة 5 متهمين بينهم سيدة، خططوا لتفجير كنيسة العذراء بمسطرد في القضية المعروفة إعلاميا بـ"داعش الزاوية الحمراء".

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، وعضوية المستشارين حسن السايس وحسام الدين أحمد، وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طره وبسكرتارية طارق فتحي.

المتهمين

واتهمت النيابة العامة كل من محمد أحمد عبد المؤمن عواد، 43 سنة- موظف بالشركة المصرية للخدمات البترولية "إيبسكو" واسمه الحركي "زيزو المنياوي"، محبوس، ويحيي كمال محمد دسوقي، محبوس، السن 39، ميكانيكي، وعبد الرحمن كمال محمد، السن 29، ميكانيكي محبوس، وصبري سعد محمد مرسي، السن 41، فني صيانة بالشركة المصرية للخدمات البترولية "إبيسكو"، ورضوی عبد الحليم السيد عامر "محبوسة"، السن 42، صاحبة محل موبيليا، بأنهم في غضون الفترة من عام 2010 حتى 2018 بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء وبمحافظتي القاهرة والقليوبية، تولوا قيادة في جماعة إرهابية، الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بأن أسس خلية تولى قيادتها بالجماعة المسماة "داعش" التي تدعو لتكفير الحاكم وشرعية الخروج عليه وتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودور عباداتهم واستهداف المنشآت العامة، وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة لتحقيق وتنفيذ أغراضها الإجرامية على النحو المبين بالتحقيقات.

تابعت الاتهامات، أنه روجوا بطريق مباشر لارتكاب جريمة إرهابية، والانضمام إلى الجماعة الإرهابية موضوع الاتهام الوارد بالبند أولا فقرة أ، ولأفكارها الداعية الاستخدام العنف وكان ذلك بالقول وبتداول مقاطع مرئية صادرة عن تلك الجماعة عبر شبكة المعلومات الدولية، على النحو المبين بالتحقيقات.

دور المتهمان الثاني والثالث

انضما إلى جماعة إرهابية، بأن انضما للجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبنډ أولا فقرة أ، مع علمهما بأغراضها، وتلقيا تدريبات عسكرية وأمنية وتقنية لديها، على النحو المبين بالتحقيقات.

جميع المتهمين

مولوا جماعة إرهابية، بأن أمدوا ووفروا للجماعة - موضوع الاتهام الوارد بالبني أولا فقرة أ؛ أموالا وأسلحة وذخائر ومفرقعات وآلات وبيانات ومعلومات ومواد ومقرات؛ بقصد استخدامها في ارتكاب جرائم إرهابية، على النحو المبين بالتحقيقات.

التخطيط لتفجير كنيسة العذراء بمسطرد

شرعوا - في قتل مرتادي كنيسة السيدة العذراء - الكائنة بمنطقة مسطرد عمدا مع سبق الإصرار والترصد؛ بأن بيتوا النية وعقدوا العزم المصمم على إزهاق أرواح مرتاديها حال احتفالهم بذكرى مولد السيدة العذراء وأعدوا لذلك الغرض عبوة ناسفة وسيارة ودراجة نارية، ونفاذا لمخطط وضعه المتهم الأول حدد فيه دور كل منهم؛ رصدوا الكنيسة بالسيارة والدراجة النارية المملوكة للمتهم الثاني؛ فوقفوا على مداخلها ومخارجها وأوجه تأمينها وأماكن تجمع مرتاديها، وما أن تيقنوا من إمكانية استهدافها حتى جهز المتهم الثاني والمتوقي عبوة ناسفة ، وتوجهوا حتى وصلوا على مقربة من محيطها - مستخدمين في ذلك السيارة والدراجة النارية المملوكتين للمتهم الثاني ؛ فأخذ المتوفي العبوة وأخفاها بجوار مبنى الكنيسة محيط المتجمعين؛ بينما هم المتهم الثاني لتفجيرها بجهاز تحكم عن بعد حوزته؛ حال تواجد الأول والثالث على مسرح الجريمة يرقبانهما ويشدان من أزرهما؛ إلا أنه قد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عطل لحق بالعبوة، وقد ارتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي على النحو المبين بالتحقيقات.

شرعوا - وآخر توفي - في استعمال المفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن شرعوا في تفجير العبوة بين المتجمعين جوار كنيسة السيدة العذراء بغية قتلهم، وقد خاب أثر جريمتهم لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عطل لحق بالعبوة، على النحو المبين بالتحقيقات.

الأحراز

حاز المتهمون وأحرزوا مفرقعات ومواد في حكمها وآلات وأدوات ومواد تستخدم في صنعها وتفجيرها قبل الحصول على ترخيص بذلك؛ بأن حازوا وأحرزوا مواد مفرقعة وما في حكمها، مفرقعات الكلورات، مخاليط مفرقعات، مخاليط نارية، كلورات البوتاسيوم . وأدوات كهربائية وإلكترونية ومادة - نترات الأمونيوم -؛ لاستخدامها في صنعها وتفجيرها، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام والمساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وقد وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي، على النحو المبين بالتحقيقات.

وأسلحة نارية مششخنة مسدسات، بنادق آلية بغير ترخيص ومما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، وبقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي على النحو المبين بالتحقيقات.

عثر بحوزتهم على سلاحا ناريا غير مششخن - فرد خرطوش - بغير ترخيص وبقصد استعماله في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي

استعمل المتهمون وآخر متوفي –مفرقعات استعمالا من شأنه تعريض حياة الناس للخطر، بأن عقدوا العزم على إعادة محاولة تفجير محيط كنيسة السيدة العذراء - الكائنة بمنطقة مسطرد .

وقتل مرتاديها أثناء فترة احتفالهم بذكرى مولد السيدة العذراء؛ وما أن رصد المتوفي والمتهم الثاني محيطها - باستخدام الدراجة النارية المملوكة للأخير .؛ ووقفوا على أماكن تجمع مرتاديها؛ حتى أعدوا غبوة مفرقعة زنتها واحد كيلو جرام تحوي مادة مخاليط المفرقعات؛ صنعها المتوفى والمتهم الثاني بمسكن الأخير، وتوجهوا تلقاءها مستخدمين في ذلك سيارة المتهم الأول والدراجة النارية المملوكة للثاني؛ ولما وصلوا ترجل المتوفي مرتديا سنترة وخوذة . أعدوهما سلفا لغرض التمويه ؛ وبحوزته العبوة قاصدا دستها بمحيط الكنيسة، فانفجرت فيه حال سيره فأهلكته، بينما كان المتهمان الأول والثاني على مسرح الجريمة يرقبانه لتفجير العبوة؛ بواسطة جهاز تحكم عن بعد حوزة الثاني؛ معرضين حياة الناس للخطر، على النحو المبين بالتحقيقات.

استعمل المتهمون مفرقعات استعمالا من شأنه تعريض أموال الغير للخطر؛ بأن فجروا العبوة - موضوع الاتهام الوارد بالبند خامسا فقرة أ. بمحيط كنيسة السيدة العذراء، على النحو المبين بالتحقيقات.

قاموا بعمل من أعمال الإعداد والتحضير لارتكاب جريمة إرهابية؛ بأن رصدوا عدد من التمركزات الأمنية، وكنائس، وأحد المقار الخاصة بالمسيحيين بمناطق السواح ومسطرد وكورنيش النيل والزيتون وعين شمس المتواجدين بها بعبوات مفرقعة، على النحو المبين بالتحقيقات.

صنعوا مفرقعات قبل الحصول على ترخيص بذلك؛ بأن صنع عبوتين مفرقعتين تحويان مادة - مخاليط المفرقعات - بقصد استعمالها في نشاط يخل بالأمن والنظام العام وبقصد المساس بمبادئ الدستور وبالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وقد وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.