اليوم.. أزمات كفر الشيخ على طاولة «محلية النواب»

تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد السجيني، 3 اجتماعات اليوم الأربعاء، تناقش خلالها طلبات الإحاطة المقدمة من نواب محافظة كفر الشيخ، التي يستعرضون فيها أهم مشكلات وأزمات دوائرهم، بحضور المحافظ .

تناقش اللجنة خلال اجتماعها 3 طلبات إحاطة مقدمة من النائبة هالة أبو السعد، تتناول فيه تعطل تنفيذ أعمال توصيل الغاز الطبيعي بمسافة 2 كم بمدخل مدينة فوه في اتجاهي “فوه - دسوق، وفوه – مطوبس”، وحفر وتكسير الطرق الفرعية والرئيسية بالمدينة، والخلاف بين هيئة الطرق وبين شركة ترانس جاز على إعادة الشيء لأصله، الأمر الذي أدى إلى تعطل تنفيذ أعمال رصف وتمهيد الطرق منذ سنوات.

وتحويل مدينة فوة – محافظة كفر الشيخ إلى مدينة ذات طابع خاص تتبع مجلس الوزراء بشكل مباشر، وذلك لأهمية المدينة التراثية والسياحية، ووجود بعض المشكلات بتنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة القرى بمركز مطوبس – محافظة كفر الشيخ ضمن مبادرة "حياة كريمة" وخاصة الأعمال الهندسية والفنية والإنشائية التي يتم تنفيذها بمدخل ترعة وطريق السعادة والروضة المتفرع من الترعة الرئيسية بالمركز، وضرورة تنفيذها وفقاً للمعايير والمواصفات الفنية والهندسية المعمول بها في هذا الشأن.

وتتناول اللجنة أيضًا طلبي إحاطة مقدمين من النائب محمد سعد العمودي، بشأن إدراج بعض المشروعات بمبادرة "حياة كريمة" بمركز مطوبس، بالرغم من إدراجها وتدبير الاعتمادات المالية لها بخطط سابقة ومنها ما هو جار تنفيذه، ومنها ما تم الانتهاء منه بالفعل، فضلاً عن تجاهل اللجان المختصة بإعداد ملف التطوير لإدراج بعض المشروعات الملحة والمقترحة من المواطنين، وتأخر إصدار الأحوزة العمرانية للمدن والقرى والعزب والنجوع بمحافظة كفر الشيخ وخاصة مراكز دسوق وفوه ومطوبس، مما أدى إلى عدم تمكن المواطنين من استخراج التراخيص اللازمة للبناء، وأدى إلى انتشار البناء العشوائي.

كما تناقش اللجنة أيضًا ثلاث طلبات إحاطة مقدمة من النائب يونس عبد الرازق، بشأن تأخر صرف رواتب العاملين على حساب الصناديق الخاصة لمدة ثلاثة أشهر وخاصة عمال المدارس بمحافظة كفر الشيخ، والعاملين بالتربية والتعليم، والتباطء الشديد في إنهاء إجراءات التصالح على بعض مخالفات البناء بالمحافظة، حيث إنه لم يتم البت في أي طلب حتى الآن، فيما يتناول الثالث تدهور أوضاع مدينة بلطيم، وعدم وجود أي خدمات حكومية بها، إضافة إلى تهالك الطرق، وعدم وجود رؤية لتطوير هذا المصيف.

وتتناول اللجنة أيضًا مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل محمد النجار، بشأن سحب الأراضي التي تم تخصيصها منذ أكثر من خمس سنوات ولم تُستغل حتى تاريخه بمدينة دسوق بمحافظة كفر الشيخ.

وطالب بإعادة استغلالها في إنشاء مشروعات خدمية ذات نفع عام، مثل الأرض المخصصة لإنشاء مأخذ مياه من ترعة القضابة منذ أكثر من عشرون عاماً ولم يتم الانتفاع بها حتى تاريخه رغم احتياج المنطقة لمجمع مدراس (تعليم أساسي – ثانوي بنات – تجريبية)، وأرض الموقف القديم بحي الكشلة المخصصة لإنشاء مدرسة تعليم أساسي ولم تستغلها هيئة الأبنية التعليمية حتى تاريخه رغم احتياج المنطقة الشديد للمدرسة.

وتستعرض اللجنة خلال اجتماعاتها - أيضًا - طلبي الإحاطة المقدمين من النائبين باسم حجازي، السعيد عبد العظيم، بشأن قرار محافظ كفر الشيخ بتحويل حديقة الخالدين العامة إلى حديقة خاصة بالعاملين بديوان عام المحافظة، ما أدى إلى استياء المواطنين.