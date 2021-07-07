«الصحة» توجه بنقل منظومة إدارة إمداد الأكسجين الطبي للقطاع الصحي بالسودان

ناقشت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مع وزير الصحة بدولة السودان الدكتور عمر النجيب، آلية العمل بمبادرة "رئيس الجمهورية لعلاج مليون أفريقي من فيروس سي" بالسودان.

وأكدت الوزيرة أن الوفد المصري قد أنهى خلال الفترة الماضية تجهيز 5 مراكز بالسودان للعمل بالمبادرة، وتدريب الأطباء السودانيين على بروتوكولات التشخيص والعلاج، كما أشارت إلى توفير أجهزة الـ " pcr" والكواشف الطبية، بالإضافة إلى توفير جرعات أدوية تكفي لعلاج 250 ألف مواطن سوداني.

ومن جانبه قال الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، إن الوزيرة وجهت بنقل خبرات وزارة الصحة المصرية في التغلب على كافة التحديات المتعلقة بتوفير الأكسجين الطبي للمعنيين في وزارة الصحة السودانية، تلبيةً لرغبة الجانب السوداني خلال الاجتماع بالاستفادة من الخبرات المصرية في هذا الشأن.

وأضاف أن الوزيرة استعرضت آلية العمل بمنظومة إدارة إمداد الأكسجين الطبي بالوزارة ومتابعة معدلات الاستهلاك والمخزون بالمستشفيات من خلال منظومة إلكترونية، بالإضافة إلى آليات توفير مخزون استراتيجي كاف من الأكسجين الطبي بجميع المحافظات.

وتابع أنه تم الاتفاق أيضًا على تحديث بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين عام 1970 فيما يخص مكافحة "بعوضة الجامبيا" في السودان وتفعيل العمل به خلال شهر أغسطس المقبل، وأوضحت أن حملات مكافحة "بعوضة" الجامبيا يقوم بتنفذها فريق من الطب الوقائي بوزارة الصحة المصرية من خلال رحلتين: الأولى للتقصى والترصد للحشرات الضارة على مسافة 850 كم وتبدأ من الحدود بين البلدين حتى منطقة وادي حلفا بالسودان، والثانية لعلاج المصابين بالأمراض النتاجة عن هذه البعوضة، مما يساهم في الحماية الصحية لمواطني الدولتين.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حسام حسني مستشار الوزيرة للتميز الإكلينيكي وأمين عام الزمالة المصرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، والدكتور محمد جاد مستشار الوزيرة للعلاقات الصحية الخارجية.

ومن الجانب السواني كل من سفير دولة السودان بالقاهرة السفير محمد إلياس، ومدير عام الإدارة العامة للصحة العالمية بوزارة الصحة السودانية الدكتورة أمل الفاتح، ومدير الإدارة العامة للطوارىء ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية الدكتور محمد حافظ، والملحق الطبي بالسفارة السودانية الدكتور رشيد حمزة.