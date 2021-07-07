روسيا: سنفعل كل شيء لحماية حلفائنا من التهديد القادم من أفغانستان

صرح وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، بأن بلاده ستفعل كل شيء لحماية الحلفاء من التهديد القادم من أفغانستان، بما في ذلك استخدام القاعدة العسكرية في طاجيكستان.

وقال لافروف - في مؤتمر صحفي عقب مباحثات أجراها مع وزير خارجية لاوس ساليمساي كوماسيت، حسبما نقلت قناة روسيا اليوم الإخبارية اليوم الأربعاء- "سنفعل كل شيء، بما في ذلك استخدام قدرات القاعدة العسكرية الروسية على حدود طاجيكستان مع أفغانستان، لمنع أي تجاوزات عدوانية ضد حلفائنا".

وأشار لافروف إلى أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أجرى محادثات مع نظيريه في طاجيكستان وأوزبكستان، وهو على اتصال مع زعماء آخرين في آسيا الوسطى.

وشدد على أن "الالتزامات في إطار منظمة معاهدة الأمن الجماعي تظل سارية المفعول بالكامل، وقد زار ممثلو الأمانة العامة للمنظمة منطقة الحدود الطاجيكية الأفغانية، وقاموا بتقييم الوضع، وسيقدمون تقريرا إلى المجلس الدائم".

وذكر لافروف أن الاتحاد الروسي يراقب الوضع في أفغانستان عن كثب، موضحا أن "الوضع يميل إلى التدهور السريع، بما في ذلك في سياق الانسحاب المتسرع للقوات الأمريكية وقوات الناتو الأخرى، والتي لم تحقق على مدى عقود من وجودها في هذا البلد نتائج ملموسة من ناحية استقرار الوضع هناك".

وفي سياق منفصل، وحول الشأن السوري.. قال ألكسندر لافرنتييف مبعوث الرئيس الروسي لسوريا، إن موسكو تأمل في أن يراجع الغرب موقفه بشأن سوريا، وأن يتحول هذا الموقف نحو الاتجاه الإنساني والاقتصادي.

وأضاف لافرنتييف "نأمل، كما قلت، أن يتخذ الغرب قرارا بمراجعة وتعديل موقفه بشأن سوريا، لصالح عنصر إنساني أكثر في الاتجاه الاجتماعي والاقتصادي".

وأشار لافرنتييف إلى أن القمة التي عقدت في جنيف بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي جو بايدن، وتمت خلالها مناقشة عدة قضايا من بينها التسوية السورية، كانت بناءة ومشجعة.