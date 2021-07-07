وزيرة الصحة تستقبل نظيرها السوداني لبحث التعاون المشترك

استقبلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، مساء أمس الثلاثاء، وزير الصحة بدولة السودان الدكتور عمر النجيب، بديوان عام الوزارة، لبحث سبل التعاون المشترك في إطار عمق وترابط العلاقات بين مصر والسودان ومد جسور التعاون بين البلدين الشقيقين.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائي، والدكتور محسن طه رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حسام حسني مستشار الوزيرة للتميز الإكلينيكي وأمين عام الزمالة المصرية ورئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا، والدكتور محمد جاد مستشار الوزيرة للعلاقات الصحية الخارجية، ومن الجانب السواني كل من سفير دولة السودان بالقاهرة السفير محمد إلياس، ومدير عام الإدارة العامة للصحة العالمية بوزارة الصحة السودانية الدكتورة أمل الفاتح، ومدير الإدارة العامة للطوارىء ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة السودانية الدكتور محمد حافظ، والملحق الطبي بالسفارة السودانية الدكتور رشيد حمزة.

وأكدت وزيرة الصحة والسكان حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على تقديم كافة سبل الدعم الصحي للأشقاء السودانيين، بما يساهم في دعم المنظومة الصحية بالدولة الشقيقة، انطلاقًا من المسئولية المشتركة بين البلدين ودور مصر الريادي في القارة الأفريقية.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول مناقشة ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين لدعم القطاع الصحي بالسودان في مجالات مكافحة الأمراض المعدية والوبائية، والتعليم الطبي المهني، بالإضافة إلى توطين صناعة الدواء بالدولة الشقيقة، وتبادل الخبرات بين البلدين في مواجهة فيروس كورونا وتوفير اللقاحات.

وتابع أنه تم الاتفاق أيضًا على تحديث بروتوكول التعاون الموقع بين البلدين عام 1970 فيما يخص مكافحة "بعوضة الجامبيا" في السودان وتفعيل العمل به خلال شهر أغسطس المقبل.