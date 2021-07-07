اليابان تطلق بنك بيانات خاص بالأمراض المعدية لمكافحة «كوفيد -19»

أعلنت اليابان، اليوم الأربعاء، إطلاق بنك بيانات للأمراض المعدية في وقت لاحق من شهر يوليو الجاري، في إطار مشروع يبدأ بخطة لجمع بيانات عن 10 آلاف مصاب بفيروس بـ"كوفيد-19" وحتى مارس المقبل، لمساعدة الشركات والجامعات على تطوير علاجات وسط الوباء.

وذكرت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية أن الحكومة تسعى إلى جمع عينات الدم واللعاب بالإضافة إلى سجلات العلاج لمرضى كورونا وإتاحتها للشركات والجامعات التي تجري أبحاثًا حول أمراض الجهاز التنفسي المحتملة.

وقال أعضاء المشروع إنه من المتوقع أن ينضم نحو 50 مؤسسة طبية إلى المشروع، على أن يدير بنك البيانات منظمات تشمل المركز الوطني للصحة العالمية والطب والمعهد الوطني للأمراض المعدية وجامعة طوكيو.

ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

وأودت جائحة "كوفيد- 19" في منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي بأكثر من مليون شخص منذ بدأ فيروس كورونا بالانتشار في العالم قبل عام ونصف العام، في وقت اقترح صندوق النقد الدولي خطة مساعدة بقيمة 50 مليار دولار لتعزيز حملات التلقيح ووقف تفشي الوباء.

كورونا حول العالم

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.