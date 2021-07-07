الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

لجنة دولية تدعو لإنشاء آلية للكشف عن مصير مفقودي ومشردي «حرب سوريا»

الحرب في سوريا
الحرب في سوريا

دعا رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا "باولو بينيرو" في حوار تفاعلي بمجلس حقوق الإنسان في دورته السابعة والأربعين، إلى إنشاء آلية تُعنى بالكشف عن مصير المفقودين والمشردين من الحرب في سوريا.

وأشار إلى أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بتيسير إنشاء آلية مستقلة بتفويض دولي، بالتشاور الوثيق مع الناجين والأسر والمنظمات التي أنشأوها لتمثيل آرائهم.

وبحسب المركز الإعلامي للهيئة الدولية، قال"باولو بينيرو" في الحوار التفاعلي "على الرغم من استمرار الاستجابة غير الكافية في مجلس الأمن، يبدو أن هناك الآن بعض الزخم وراء إنشاء آلية معنية بالمفقودين".

وقال إذا لم يتمكن المجتمع الدولي من وضع حد فوري لهذا الصراع، "فعليه على الأقل التحرك الآن للتعامل مع مشكلة عشرات الآلاف من العائلات التي تنتظر أخبارًا عن أقاربها المفقودين.

وأبلغ "بينيرو" مجلس حقوق الإنسان أن جائحة كـوفيد-19 والأزمة الاقتصادية الحالية أضافتا أبعادا جديدة من المعاناة للسوريين.

وقال إنه على الرغم من انخفاض مستوى العنف الأولي والمشجع بعد وقف إطلاق النار في مارس 2020، تصاعد العنف منذ يناير من هذا العام في جميع أنحاء شمال غرب سوريا، مشيرًا إلى أن خمسة جيوش دولية ووكلاءها وعددًا كبيرًا من الجهات الفاعلة الأخرى غير الحكومية واصلت القتال في سوريا.

وبحسب "بينيرو"، ظل أكثر من 2.7 مليون نازح تقطعت بهم السبل في ظروف معيشية بائسة على نحو متزايد في محافظة إدلب.

 

مجلس حقوق الإنسان

 

ومجلس حقوق الإنسان هو هيئة حكوميَّة دوليَّة تابعة لمنظومة الأمم المتحدة، ويتألف من 47 دولة مسؤولة عن تعزيز جميع حقوق الإنسان وحمايتها في كافة أنحاء العالم.

 

جنيف سويسرا لجنة دولية الحرب في سوريا حقوق الانسان

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وائل لطفي

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لجنة دولية تدعو لإنشاء آلية للكشف عن مصير مفقودي ومشردي «حرب سوريا»

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