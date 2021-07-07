الأربعاء 07 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

طفلتها بجوارها.. القصة الكاملة للعثور على جثة سيدة متحللة في الغردقة

جثة
جثة

تركها زوجها بمفردها تعول ابنتها التي لم يتجاوز عمرها الثلاث سنوات، لتقع مغميًا عليها وتفارق الحياة في هدوءٍ دون أن يكترث أحد لموتها إلا بعد تحلل الجثة وانبعاث رائحتها، بعد اكتشاف جيرانها للواقعة. 

"إيمان" سيدة في منتصف العقد الرابع من العمر، تقيم بمنطقة "ستوب شوب" بمدينة الغردقة، تركت الحياة وخلفها طفلة تبلغ ثلاث سنوات، بعد أن عثر الجيران على جثتها متتحللة وبجوارها طفلتها في شبه حالة إغماء، بعد أن تمكن الأهالي من كسر باب الشقة، وتم إبلاغ الشرطة وعمل محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. 
 

وأكد جيران السيدة، أنها تدعى "إيمان" تبلغ من العمر 36 عاما، من محافظة الفيوم، متزوجة من شخص يدعى "سعد. ع"، تركها منذ فترة بعدما ذهب لزيارة زوجته الثانية، ولم يكن لها أحد يتردد عليها وكانت تقيم بمفردها ومعها طفلتها، وتمكنوا من معرفة الوفاة بعدما انبعثت رآئحة كريهة من شقتها، وتم كسر الباب بمعرفة الجيران لتتبين وفاتها. 

كان عثر أهالي منطقة "ستوب شوب" بمدينة الغردقة مساء أمس، على جثة سيدة متوفاة داخل شقتها وطفلتها تبلغ من العمر 3 سنوات على قيد الحياة.

وعلى الفور انتقل رجال المباحث الجنائية بمديرية أمن البحر الأحمر لموقع الحادث ومعاينة الشقة، وجارِ تحرير محاضر بالواقعة وإخطارالنيابة العامة لمتابعة التحقيقات واتخاذ اللازم.

 

القصة الكاملة زوجها العثور على جثة مستشفى الغردقة العام ثلاث سنوات قصة مشرحة تحقيقات طفلة مصرع

رئيس التحرير

وائل لطفي

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