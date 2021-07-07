«النيل» رابع أكثر وجهة سياحية بحثا على الإنترنت في العالم

كشفت دراسة حديثة قامت بها شركة "Unforgettable Travel" المتخصصة في مجال السفر الفاخر، بمساعدة وكالة التسويق الرقمي "SEO Travel"، عن قائمة تضم 135 وجهة من أكثر الوجهات شهرة في العالم والتي بحث عنها الأشخاص كثيرا خلال العام الماضي، وفقا لمانقلته شبكة" سي إن بي سي" الأمريكية.

ووفقا للدراسة التي حللت عمليات البحث في الفترة من مايو 2020 إلى مايو 2021، كان برج خليفة، أطول مبنى في العالم هو الأكثر بحثا بين تجارب السفر.

وجاءت أبرز التجارب السياحية العالمية الأكثر بحثا كالآتي:

زيارة برج خليفة في دبي: 10 آلاف عملية بحث شهريا الإبحار حول تمثال الحرية: 9.3 ألف عملية بحث شهريا التنزه في معسكرات جبل إيفريست: 9 آلاف عملية بحث شهريا رحلة نيلية في مصر: 7.9 ألف عملية بحث شهريا صعود برج إيفل: 7.9 ألف عملية بحث شهريا زيارة شارع لاس فيغاس ستريب: 7.4 ألف عملية بحث شهريا عبور جسر البوابة الذهبية في سان فرانسيسكو: 7.4 ألف عملية بحث شهريا رؤية مدينة نيويورك من أعلى مبنى إمباير ستيت: 6.5 ألف عملية بحث شهريا جولة في متحف اللوفر في باريس: 6.4 ألف عملية بحث شهريا التجول في الكولوسيوم في روما: 6.4 ألف عملية بحث شهريا

اما فيما يتعلق بأبرز التجارب السياحية في أفريقيا والتي كانت الأكثر بحثا عبر شبكة الإنترنت، كانت هناك 3 وجهات عربية، وهي جولة نيلية في مصر، ورؤية المدينة الزرقاء في المغرب وزيارة مدينة مراكش القديمة، وكانت زيارة برج خليفة هي الوجهة العربية الوحيدة في آسيا.

كما احتلت أوروبا المرتبة الأولى في القائمة ، حيث حصلت على 19 من أصل 50 مركزا.

وقال لوك هارفي، مدير التسويق في الشركة: "المفاجأة الرئيسية كانت أن بعض عجائب الدنيا السبع لم تحتل المراكز الخمسين الأولى، بما في ذلك سور الصين العظيم، والبتراء في الأردن، وتمثال المسيح المخلص في البرازيل".



