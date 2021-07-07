افتتاحيات الصحف تتطرق لدور ثورة 30 يونيو في التنمية وإنتاج لقاحات كورونا في مصر

تطرقت افتتاحية صحيفتا الجمهورية والأهرام لثورة 30 يونيو، وتأثيرها على الشعب والاقتصاد المصري، بالإضافة للدور المحوري للدولة في إنتاج اللقاحات المضادة لوباء فيروس كورونا المستجد.

انطلاقة نحو البناء والتنمية



أكدت صحيفة "الجمهورية" أن الشعوب دائمًا تصنع تاريخ بلادها.. وتبني الأمجاد وتصنع المعجزات، مشيرة إلى أنه في 30 يونيو 2013 .. سجل الشعب المصري ثورته العظيمة بحروف من ذهب في سجل التلاحم الوطني.. فكانت ثـورة 30 يونيو علامة فارقة ونقطة تحول كبرى في تاريخ الوطن.. مثلت نموذجًا فريدًا ونموذجًا للتغيير الحقيقي للبناء والتعمير والتقدم والرخاء ونموذجًا واضحًا لتطلعات وآمال الشعب المصري.

وشددت الصحيفة، في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، تحت عنوان "انطلاقة نحو البناء والتنمية"، على أن ثورة 30 يونيو كانت بحق تغييرًا جوهريًا نحو البناء والتنمية وتوفير حياة كريمة لكل المصريين ونقطة انطلاق حقيقية نحو بناء الجمهورية الجديدة وتحقيق المشروعات اليومية العملاقة في مختلف المجالات الصناعية والزراعية والتجارية والاقتصادية والإنشائية.

ونوهت "الجمهورية" بأن ثورة 30 يونيو التاريخية المجيدة.. أعادت لمصر هويتها الوطنية حيث صوب الشعب العظيم مساره ليثبت للعالم أجمع أن إرادته صلبة لا تلين وعزيمته أقوى من الفولاذ.. وأن وحدة صفه أساس قوته.. كما أن ثورة 30 يونيو مثلت نموذجًا فريدًا في تاريخ الثورات الشعبية حيث جسدت معاني وقيمًا غالية أهمها قدرة الشعب المصري على تجاوز ما يتعرض له من تحديات وقدرته على صياغة مستقبله.

واختتمت الصحيفة افتتاحيتها بالتأكيد على أنه بعد نجاح ثورة 30 يونيو جاء بيان 3 يوليو ليضع خارطة طريق المستقبل.. وانطلاق قطار التنمية والازدهار.. والأمن والاستقرار وبناء مصر الجديدة.. والمستقبل المشرق بإذن الله.

مصر وإنتاج اللقاحات لمواجهة كورونا

أكدت صحيفة "الأهرام" أن إنتاج اللقاحات داخل مصر يعد أحد أبرز محاور الإستراتيجية المصرية لمواجهة جائحة "كورونا"، التي اتسمت بالنجاح والحد من التداعيات الخطيرة لهذه الجائحة التي أثرت على العالم كله.

وأفادت الصحيفة في افتتاحيتها اليوم الأربعاء، بعنوان (مصر وإنتاج اللقاحات لمواجهة كورونا)، بأن تلك الاستراتيجية ارتكزت على عدة مسارات: أولها اتباع الدولة الإجراءات الاحترازية بكل صرامة مثل التباعد الاجتماعي وتخفيف التجمعات البشرية المزدحمة، والعمل عن بعد، وارتداء الكمامات، ونشر الوعي لدى المواطنين بمخاطر الفيروس، واتباع تلك الإجراءات مما أسهم في تحجيم انتشار العدوى.

ولفتت الصحيفة إلى أن ثاني هذه المسارات تمثل في دعم الدولة القطاع الطبي الذي قام بدور كبير في التعامل مع المرض، ومعالجة المصابين في إطار تسخير كل الإمكانات، المادية والبشرية، من مستشفيات خاصة بالعزل وعلاج وفقا لأحدث البروتوكولات الطبية العالمية، مما ساعد في شفاء الغالبية الساحقة من المصابين.. فيما تمثل ثالث المسارات في تحقيق التوازن بين الإجراءات الاحترازية وبين إجراءات فتح الاقتصاد، واستمرار عجلة الإنتاج والعمل في كل قطاعات الدولة، مما جعل مصر نموذجا رائدا في تحقيق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة في ظل الجائحة وتأثيراتها، ولتقليل التداعيات الاقتصادية السلبية، إضافة إلى دعم الشرائح والفئات الأكثر تضررا من الجائحة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رابع المسارات ارتكز على التحرك إلى الأمام، فبعد السيطرة على الفيروس، وهو ما انعكس في تراجع كبير في أعداد الإصابات والوفيات، بدأت الدولة في تخفيف الإجراءات والقيود الاحترازية خاصة بقطاعات عديدة وعلى رأسها السياحة، وهو ما انعكس في زيارة أكثر من خمسة ملايين سائح لمصر خلال النصف الأول من هذا العام، إضافة إلى استئناف الحياة الطبيعية في كثير من المجالات.

وكان خامس المسارات وفقا لـ"الأهرام": الدخول إلى مجال إنتاج اللقاحات، خاصة أن مصر تمتلك كل الإمكانات المادية، واللوجستية الطبية، والكوادر البشرية، التي تؤهلها لأن تكون واحدة من أبرز الدول في إنتاج اللقاحات، وهو ما انعكس مؤخرا في تفقد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي إنتاج أول مليون جرعة من لقاح كورونا المصنع محليا، وذلك حتى لا تصبح مصر تحت رحمة الشركات العالمية، كما أنه يسهم في تلبية الطلب المحلي، وفي سرعة تلقيح غالبية المصريين بنهاية هذا العام، إضافة إلى تلبية الطلب الخارجي خاصة من الدول العربية والإفريقية، وهو ما يساعد في احتواء هذه الجائحة التي أثرت سلبا على الجميع خاصة الدول النامية.