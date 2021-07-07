الأربعاء 07 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

هيئة قناة السويس توقع عقود التسوية مع الشركة المالكة للسفينة الجانحة.. اليوم

السفينة الجانحة بقناة
السفينة الجانحة بقناة السويس

أعلنت هيئة قناة السويس، توقيع عقد التسوية مع الشركة المالكة لسفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN بحضور الفريق أسامة ربيع, رئيس الهيئة، وممثل الشركة المالكة للسفينة وعدد من السفراء والشركاء الدوليين، بمبنى المارينا الجديد شرق القناة، وذلك اليوم الأربعاء.

فيما تغادر السفينة قناة السويس، اليوم الأربعاء، عقب الانتهاء من توقيع العقد النهائي، ويرافقها عدد من أفضل مرشدي الهيئة في رحلتها التي تصل لـ10 ساعات لحين عبورها المجرى الملاحي وتستأنف رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام.

يأتي هذا بعدما وافق المستشار عمر القاضي، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، رسميًا علي الطلب المقدم من هيئة قناة السويس، الثلاثاء، برفع الحجز التحفظي، على سفينة الحاويات البنمية EVER GIVEN، حتى يتنسى لها مغادرة قناة السويس واستكمال رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا، اليوم الأربعاء.
وتقدم صباح الثلاثاء، محامي هيئة قناة السويس، بطلب إلى المستشار عمر القاضي، رئيس المحكمة الاقتصادية بالإسماعيلية، لرفع الحجز، من أجل إصدار قرار برفع الحجر عن السفينة، وهو ما وافق عليه رئيس المحمكة، ومن المقرر أن يقوم بعد قليل محضر من المحكمة بالذهاب لمكان التحفظ على السفينة في منطقة البحيرات المرة القريبة من مدينة فايد، والصعود على السفينة، بصحبة الإدارة القانونية بهيئة قناة السويس، لرفع الحجز عن السفينة وإخطار ربان السفينة والطاقم المتواجد عليها، حتى يتثنى لهم، استكمال رحلتهم غدًا الأربعاء.

وأنهت قناة السويس إجراءات مغادرة السفينة البنمية "إيفر جيفين"، المتواجدة بمنطقة البحيرات المرة بالمجرى الملاحي للقناة، منذ تعويمها، استعدادا لاستئناف رحلتها البحرية إلى ميناء روتردام بهولندا.

ووجهت قناة السويس، الدعوة لعدد من الدبلوماسين وكبار رجال الدولة المصرية، لحضور مراسم توقيع عقد التسوية التسوية النهائي، صباح الأربعاء المقبل، بالمارينا الجديدة، بحضور السفير الياباني والقنصل الهندي مراسم التوقيع.

وكانت الناقلة، وهي من أكبر الناقلات حول العالم، قد ظلت جانحة لنحو أسبوع في قناة السويس خلال مارس الماضي، ما عرقل الملاحة عبر الممر الملاحي الحيوي للتجارة العالمية، ويبلغ طول السفينة 400 متر، وعرضها 59 مترًا، فيما تبلغ حمولتها الإجمالية 224 ألف طن. وطالبت قناة السويس في البداية بتعويض يتجاوز 900 مليون دولار قبل أن تخفضه إلى نحو 550 مليونا.

وعرضت في المقابل الشركة المالكة للناقلة وشركات التأمين على السفينة 150 مليون دولار، ولم يتم الكشف عن قيمة التسوية النهائية.

وكانت الناقلة مستأجرة من جانب شركة "إيفرجرين" التايوانية، وجنحت عندما كانت تبحر من الصين إلى روتردام.

ومنذ تعويم الناقلة، يجري احتجازها في البحيرة المرة الكبرى، التي تفصل الجزء الشمالي من قناة السويس عن الجزء الجنوبي.

وكانت "الدستور" انفردت بخبر وصول الهيئة إلى اتفاق مع الشركة المالكة لسفينة «إيفرجيفين» بشأن تعويض القناة عن الخسائر الناتجة عن جنوح السفينة في مارس الماضي.

150 مليون دولار قيمة تعويض قناة السويس 200 مليون دولار قيمة تعويض قناة السويس 55 مليون جنيه تعويض قناة السويس في جنوح السفينة تخفيض تعويض قناة السويس من الشركة المالكة للسفينة إيفير جيفين تعرف على قيمة تعويض قناة السويس من السفينة الجانحة تعويض قناة تعويض قناة السويس تعويض قناة السويس من الشركة المالكة للسفينة الجانحة تعويض قناة السويس من الشركة المالكة للسفينة ايفير جيفين قيمة تعويض قناة السويس من السفينة الجانحة قيمة تعويض قناة السويس تفاصيل قضية تعويض قناة السويس من الشركة المالكة للسفينة الجانحة تفاصيل تعويض قناة السويس السفينة الجانحة تغادر قناة السويس صور السفينة الجانحة تغادر قناة السويس فيديو السفينة الجانحة تغادر قناة السويس

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

افتتاحيات الصحف تتطرق لدور ثورة 30 يونيو في التنمية وإنتاج لقاحات كورونا في مصر

لجنة دولية تدعو لإنشاء آلية للكشف عن مصير مفقودي ومشردي «حرب سوريا»

مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر خزان بترول فى العالم

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 7 يوليو 2021

هيئة قناة السويس توقع عقود التسوية مع الشركة المالكة للسفينة الجانحة.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الكلام في الممنوع!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المال العام .. ورؤوس حان قطافها!

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين