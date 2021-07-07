حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية 7 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الهوائية، اليوم الاربعاء 7 يوليو 2021 على النحو التالي:

برج الجوزاء

مهنياً: يوم جيد يعزز الحظوظ ويجعل الآمال تتجسد، وقد يتم لقاء مع أحباء ومفاجأة جيدة وحظوظا في إنجاح مخططاتك وبرامجك على كل الأصعدة

عاطفياً: تمارس سحرك وجاذبيتك اليوم، فالحبيب لا يستطيع أن يرفض لك طلباً أو حاجة لأنك تحتل مكانة كبيرة في قلبه

صحياً: تختار تمضية معظم أيام هذا الشهر على البحر لممارسة السباحة أطول وقت ممكن

برج الميزان

مهنياً: تفرح وتحلق في هذا اليوم الذي يحمل إليك المجد من أطرافه ويعدك بالرفاهية والراحة والجاذبية المطلقة والأعمال الاأثر إنتاجية

عاطفياً: تجاري الشريك في كل ما يطلبه شعوراً منك بالوضع الدقيق الذي يمر به منذ مدة بسبب ظروف عائلية طارئة.

صحياً: ابتعد عن الغضب واحم نفسك من الحوادث، ثم تراجع صحي أو معنوي وقد تقلق على صحة أحد المقربين.

برج الدلو

مهنياً: تتلاحق النجاحات فلا تضيّع عليك الفرص بل ارتبط بالمواعيد خلالها وفاوض وساوم ولا بأس في تقديم بعض التنازلات إذا دعت الحاجة.

عاطفياً: من اليوم فصاعداً قد تضطر إلى التعامل مع الشريك كفريق واحد، وذلك يترك آثاراً إيجابية على أجوائكما.

صحياً: تأمل خيراً بالعلاج الذي تخضع له ولا سيما أن الطب تطور كثيراً وبات قادراً إلى أمور كثيرة.

يتميز أصحاب الأبراج الهوائية بحب الرومانسية الكبيرة، وغالبًا ما يقدمون تضحيات كبيرة في الحب، ويحبون معاملة الشريك بكل محبة، لذلك فهم يتعرضون لخيبة أمل كبيرة عندما لا يشعرون بمعاملة مماثلة من الشريك.