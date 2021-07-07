الكارثة الجوية فى كامتشاتكا.. الضحايا والمناورة الثانية

صرح يفغيني ليسينكوف، قائد فريق الطيران بشركة كامتشاتكا الروسية للطيران بأن طاقم طائرة الركاب "أن – 26" التي تحطمت قام بهبوط عادي، ولم تكن هناك مناورة ثانية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، قال المسؤول في شركة الطيران: "بدأوا في الهبوط في وضع طبيعي، ولم يبلغ المرشد الجوي عن أي معلومات بشأن دورة ثانية. لم تكن هناك مناورة هبوط ثانية".

وأكد ليسينكوف عدم وجود شكاوى حول الطائرة التي قال إنها كانت تجهز بانتظام بالمعدات الضرورية، مشيرا إلى أنه "من السابق لأوانه الحديث عن أسباب تحطم الطائرة، وسيتم تحديدها بنتيجة عمل اللجنة".

وترى إحدى الروايات أن سبب الكارثة الجوية قد يكون خطأ في قيادة الطائرة بسبب ضعف الرؤية، وقد رفعت دعوى جنائية بشأن مخالفة قواعد السلامة وتشغيل النقل الجوي.

إلى ذلك، عثر رجال الإنقاذ على جثث تسعة من ضحايا الطائرة "ان – 26" التي تحطمت في كامتشاتكا.

وقال مصدر في خدمات الطوارئ: "عثر حتى الآن على جثث تسعة قتلى خلال عمليات البحث"، لافتا إلى أن تحديد هوية الضحايا قد يحتاج على عمليات فحص جيني.

ووفقًا لوكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية، قتل 28 شخصًا، امس الثلاثاء، في حادث تحطم طائرة ركاب من طراز "آن - 26" ذات المحرك الخفيف، في إقليم كامتشاتكا أقصى شرق روسيا.

وبحسب المصدر، كان على متن الطائرة 22 راكبا بينهم طفل و6 من أفراد الطاقم.

ومن جانبه علق حاكم إقليم كامتشاتكا، فلاديمير سولودوف، على الحادث بقوله: "وقع الحادث، على الأرجح، عند بدء الطائرة بالهبوط".

وكانت قد أفادت التقارير، في وقت سابق من اليوم، عن اختفاء طائرة "آن-26" في كامتشاتكا التي كانت تقوم برحلة من مدينة بتروبافلوفسك - كامتشاتسكي إلى منطقة قرية بالانا.

ولاحقا، تمكنت هيئة الإنقاذ من تحديد مكان تحطم الطائرة في مياه البحر في إقليم كامتشاتكا، حسبما صرح المتحدث باسم إدارة الطوارئ لوكالة "سبوتنيك".