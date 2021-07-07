الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الهند تسجل 43733 إصابة جديدة بكورونا و930 وفاة

كورونا في الهند
كورونا في الهند

أظهرت بيانات وزارة الصحة بالهند، اليوم الأربعاء، تسجيل 43733 إصابة جديدة بـ"كوفيد-19" خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ليرتفع الإجمالي إلى 30.66 مليون.
 

وأشارت البيانات إلى تسجيل 930 وفاة جديدة ليصل عدد الوفيات جراء الإصابة بـ"كوفيد-19" إلى 404211 منذ بدء الجائحة.

 

وفي سياق متصل، أعلن صندوق الاستثمار المباشر الروسي، أن شركة مختبرات موربين للأدوية الهندية بدأت إنتاج لقاح سبوتنيك في الروسي المضاد لفيروس كورونا المسبب لـ"كوفيد-19".
وذكر صندوق الاستثمار الروسي بحسب وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية، في بيان إن الدفعة التجريبية الأولى التي صنعتها الشركة المصنعة الهندية في ولاية هيماشال براديش سيتم شحنها إلى معهد موسكو الذي طور اللقاح لمراقبة الجودة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، و تركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

إصابة جديدة بكورونا كورونا الهند وفاة إصابة جديدة بكورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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