الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تزود السلفادور بدفعة خامسة من لقاح «كوفيد-19» قريبا

لقاح كوفيد-19
لقاح كوفيد-19

قالت السفارة الصينية هنا إن الصين ستزود السلفادور بالدفعة الخامسة من لقاح سينوفاك الصيني المضاد لكوفيد-19، مؤكدة عبر حسابها الرسمي على "تويتر" أن الدفعة ستصل قريبا.

وقالت السفارة: "في الأيام المقبلة، ستصل 1.5 مليون جرعة من سينوفاك إلى السلفادور، هي خامس وأكبر دفعة ستتلقاها الدولة الصديقة من اللقاحات الصينية، وذلك بفضل العلاقات الثنائية الممتازة القائمة والرغبة في التغلب على الوباء معا والحفاظ على صحة الناس".

ورحب الرئيس السلفادوري نيب بوكيلي بالإعلان بإعادة تغريدة السفارة ووضع صورة العلمين الصيني والسلفادوري معا.

وتسعى الحكومة السلفادورية إلى تحصين 4.5 مليون بالغ، باستثناء النساء الحوامل، لتحقيق مناعة القطيع.

وبدأت السلفادور عملية التطعيم يوم 17 فبراير. وحتى يوم الثلاثاء، أبلغت السلفادور عن 80235 حالة إصابة مؤكدة بـ"كوفيد-19" وفقا للأرقام الرسمية.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

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رئيس التحرير

وائل لطفي

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