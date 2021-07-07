الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البرتغال تحصن 36% من سكانها بشكل كامل ضد كورونا

لقاح كورونا
لقاح كورونا

أعلنت المديرية العامة للصحة في البرتغال تطعيم إجمالي 3720680 شخصا بشكل كامل ضد "كوفيد-19" في البلاد، أي ما يعادل 36 بالمائة من السكان المقيمين بالبلاد.

وبلغ عدد الأشخاص الذين تلقوا جرعة واحدة على الأقل من اللقاح ضد فيروس كورونا الجديد 5740878، أي 56 بالمائة من السكان المقيمين، وفقا لتقرير أصدرته الهيئة الوطنية للصحة.

وتلقت البرتغال إجمالا بالفعل 10994160 جرعة من اللقاحات من خلال مختبرات الموردين المسموح بها من قبل الاتحاد الأوروبي.

ومن بين الفئات العمرية الأكثر عرضة للمرض، حصل 94 بالمائة من السكان الذين تبلغ أعمارهم 80 عاما وأكثر على التطعيم بشكل كامل، بينما تم تحصين 75 بالمائة من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 65 و79 عاما بشكل كامل.

وتعمل البرتغال على تسريع وتيرة التطعيم ردا على الانتشار السريع لمتغير دلتا.

وتم تسجيل 892741 حالة إصابة في البلاد منذ بداية الوباء في مارس عام 2020، وفقا للمديرية العامة للصحة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وتركيا، وروسيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020 .

حصن ماء البرتغال بشكل كامل سكان شكل

رئيس التحرير

وائل لطفي

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