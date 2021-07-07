الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تحظر إنشاء أطول ناطحات السحاب بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة

الصين
الصين

ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن الصين بصدد حظر بناء أطول ناطحات السحاب لضمان السلامة بعد تزايد المخاوف بشأن جودة بعض المشاريع.
 

ونقلت الوكالة عن اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في إشعار أن الحظر التام يشمل المباني التي يزيد طولها عن 500 متر، كما ستحتاج السلطات المحلية إلى الحد بشكل صارم من بناء الأبراج التي يزيد طولها عن 250 مترا.
 

وأشار كبير المخططين الاقتصاديين إلى مشاكل تتعلق بالجودة ومخاطر السلامة الناجمة عن الرقابة المتراخية في بعض الحالات.
 

وتم إغلاق برج من 72 طابقا فى شنتشن في مايو لإجراء فحوصات عقب ورود أنباء عن تذبذب غير مبرر، مما غذى القلق بشأن استقرار أحد أطول المباني في المدينة التي تعد مركزا للتكنولوجيا.
 

وذكرت اللجنة أن إنشاء المباني التي يتجاوز ارتفاعها 100 متر يجب أن يتطابق تماما مع حجم المدينة التي ستقع فيها، إلى جانب تأمين الحماية من الحرائق.
 

وفرضت السلطات حظرا "مبدئيا" على المباني الجديدة التي يزيد ارتفاعها على 500 متر العام الماضي.

الصين حظر مخاوف بالسلامة ناطحات السحاب تحظر إنشاء السلامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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