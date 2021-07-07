الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تونس تتخذ اجراءات جديدة لتسريع عملية التلقيح ضد كورونا

التلقيح ضد كورونا
التلقيح ضد كورونا

أعلنت الرئاسة التونسية عن عدد من الإجراءات جديدة لمواجهة التصاعد الحالي في عدد إصابات فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" في بلاده.

 

قال بيان للرئاسة التونسية: إن الإجراءات ستشمل تكثيف العمل الدبلوماسي لتسريع عملية جلب اللقاحات المضادة لفيروس كورونا، إضافة إلى تقسيم البلاد إلى أقاليم، وإحداث فرق عمل متكونة من القوات العسكرية والأمنية للتكثيف من عمليات التلقيح.

 

يأتي هذا فيما أعلنت الحكومة التونسية أنها ستشتري 3.5 مليون جرعة لقاح من شركة "جونسون آند جونسون" مباشرة، وسط انتقادات حادة للحكومة بسبب بطء وتيرة التطعيم ضد "كوفيد-19".

 

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" الروسية، قالت رئاسة الحكومة التونسية إن رئيس الحكومة هشام مشيشي أشرف بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري ضيق حول الحاجيات العاجلة لمواجهة جائحة كورونا.

 

وأضافت أن المجلس قرر الترخيص في 840 عقد خدمات إضافي للمستشفيات الميدانية، والتوقيع على صفقة اقتناء ألف مكثف أكسيجين.

 

وأفادت بأن الحكومة قررت تخصيص اعتماد عاجل وإضافي من ميزانية الدولة بـ300 مليون دينار لتمويل القطاع الصحي العمومي من أجل شراء تجهيزات وأدوات طبية ومواد استهلاكية، مشيرة إلى أنه سيتم خلاص عقود الخدمات مع وزارة الصحة في ظرف أسبوع.

 

وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة التونسية،  تسجيل 7930 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي المصابين في البلاد إلى 455 ألفا و91 حالة.

 

وأضافت الوزارة- في بيان حول الوضع الوبائي في البلاد- أنه تم خلال الـ24 ساعة الماضية- أيضا تسجيل 119 وفاة جديدة بالفيروس التاجي؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 15 آلفا و601 حالة.

 

وأوضحت الوزارة أنه تم تسجيل شفاء 5094 حالة من الإصابة بالفيروس، خلال الـ24 ساعة الماضية.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

 

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا واليابان والمكسيك. 

الرئاسة التونسية لقاح أنواع لقاحات كورونا تونس كورونا في تونس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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