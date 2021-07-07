الأربعاء 07 يوليو 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ترحيل 27 أفغانيًا من ألمانيا بعد رفض طلبات اللجوء

ترحيل 27 أفغانيًا
ترحيل 27 أفغانيًا من ألمانيا

وصل 27 أفغانيًا إلى العاصمة كابول في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء بعد ترحيلهم من ألمانيا، حسبما ذكر مسؤولون في المطار، وفقا لفرانس برس.

وهذه هي الرحلة الأربعون التي تشمل عمليات ترحيل من ألمانيا إلى أفغانستان منذ ديسمبر 2016.

وأعادت برلين بشكل إجمالي 1104 من طالبى اللجوء الذين رفضت طلباتهم إلى أفغانستان.

ويعتبر ترحيل طالبي اللجوء مسألة مثيرة للجدل بشدة، حيث يرى منتقدوها أن أفغانستان التي مزقتها الحرب خطيرة للغاية بحيث لا يمكن إعادة طالبي اللجوء إليها.

يذكر أن القوات الأمريكية والقوات التابعة لحلف شمال الأطلسي، أخلت الجمعة الماضية، واحدة من أكبر القواعد العسكرية في أفغانستان في إطار اتفاق السلام مع طالبان.

وقال مسؤول أمني جميع الجنود الأمريكيين وأفراد قوات حلف شمال الأطلسي غادروا قاعدة باجرام الجوية، وفقا لفرانس برس.

وينهي إغلاق قاعدة باجرام الجوية، التي تبعد 40 ميلا إلى الشمال من كابل، الوجود العسكري الأمريكي في أهم قاعدة جوية في أفغانستان، وكانت القاعدة تستخدم بشكل متكرر لشن ضربات جوية على حركة طالبان وغيرها من الجماعات المتشددة في الحرب الأفغانية المستمرة منذ 20 عاما، و سيتم تسليم القاعدة إلى وزارة الدفاع الأفغانية.

وفي وقت سابق، خلصت أجهزة الاستخبارات الأمريكية إلى أن حكومة أفغانستان "قد تنهار بعد 6 أشهر من اكتمال الانسحاب العسكري الأميركي من البلاد"، وفقما نقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" عن مسؤولين مطلعين على التقييم الجديد.

وراجعت وكالات الاستخبارات الأمريكية تقديراتها السابقة الأكثر تفاؤلا، مع اجتياح حركة طالبان مناطق في شمالي أفغانستان وسيطرتها على عشرات المناطق والمدن الرئيسية المحيطة بها.

وراجعت وكالات الاستخبارات الأمريكية تقديراتها السابقة الأكثر تفاؤلا، مع اجتياح حركة طالبان مناطق في شمالي أفغانستان وسيطرتها على عشرات المناطق والمدن الرئيسية المحيطة بها.

العاصمة كابول المطار فرانس برس الرحلة الأربعون أفغانستان القوات الأمريكية الجنود الامريكيين حركة طالبان

رئيس التحرير

وائل لطفي

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