حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج النارية 7 يوليو 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج النارية، اليوم الأربعاء 7 يوليو 2021 على النحو التالي:

برج الحمل

مهنياً: صحّح بعض الشوائب مع بعض الأشخاص ولا تعاند. العب دورًا بنّاء في محيطك وستجد أن الكثيرين في المقابل سيبادلونك الخدمة.

عاطفياً: تبدو الملامح إيجابية في علاقاتك الشخصية مع الزوج أو الحبيب أو الأهل، وتجد نفسك وسط أجواء حارّة جميلة.

صحياً: تستشير محيطك لتقف على آرائه بشأن مشروع سفر يتضمن نشاطات مفيدة للصحة.

برج القوس

مهنياً: تكون طاقتك الفكرية والجسدية ضعيفة فلا تراهن عليها. أنت بحاجة إلى النوم وإلى الترفيه عن نفسك دون استنفاد الطاقة الضئيلة التي تملكها.

عاطفياً: لا تدع بعض التراكمات تفسد علاقتك بالحبيب، وصارحه بكل ما تشعر أن من الضرورى مصارحته به.

صحياً: تقرر بعد إلحاح من العائلة الخضوع لحمية وممارسة الرياضة يومياً.

برج الأسد

مهنياً: يوم جيد يمنحك فرصا كثيرة لتعزيز موقعك والتقدم كما سيفتح لك الأبواب فانطلق للاكتشاف والتعرف على مجموعات جديدة وكثف عملك.

عاطفياً: مزيد من العطف والحنان تلمسه من الشريك، إنما لا تستغل طيبة قلبه لأنك قد تدفع الثمن غالياً.

صحياً: الالتحاق بأحد الأندية الرياضية والقيام بحمّام بخار وصونا يريحك كثيراً.

صفات الأبراج النارية

الصفات التي يشترك فيها أصحاب الأبراج النارية هي الثقة الشديدة في النفس، والتي تصل إلى حد الغرور في الكثير من الأحيان، وهم من الشخصيات المحبة للحياة فهم يحبون الانطلاق والسفر والتعرف على الثقافات الجديدة.

كما أنهم شخصيات مبدعة، ويحبون التميز في العمل وفي كل أمور الحياة، ويتميز مواليد الأبراج النارية بحسن خلقهم وشجاعتهم وصدقهم، وهم من الشخصيات التي تحب عدم التقيد والشعور بالحرية والانطلاق، وهم من الشخصيات الجديرة بتحمل المسؤولية.

ومن أكثر سلبيات مواليد الأبراج النارية هي الغرور الشديد، والغطرسة في الحديث مع الآخرين، كما أنهم شخصيات سريعة الغضب وشديدة العصبية، وسليطة اللسان، وكثيرًا لا يستطيعون التحكم في أعصابهم، ويحبون السيطرة على الآخرين، ويحبون الظهور وتسليط الضوء عليهم.