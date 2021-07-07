ذا ناشيونال: القاهرة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتى من لقاحات كورونا

قالت صحيفة "ذا ناشيونال" إن كلا من المغرب ومصر يتجهان نحو إنتاج لقاح محلي لفيروس كورونا، حيث وقعت الرباط صفقة كبرى مع سينوفارم الصينية بينما تسعى القاهرة تسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي من اللقاحات.

وقال المغرب إنه سيبدأ قريبًا إنتاج لقاح سينوفارم الصيني المضاد لكورونا، بينما تعتزم مصر تصنيع جميع لقاحات فيروس كورونا محليًا.

وأفادت وكالة الأنباء المغربية الرسمية، بأن شركة الأدوية Sothema ستبدأ قريبا في تصنيع ما يصل إلى خمسة ملايين جرعة من لقاح سينوفارم كل شهر، وقالت الوكالة إن المغرب وسينوفارم وقعا اتفاقا في حفل حضره الملك محمد السادس.

وذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء أن المشروع سيشمل استثمارًا بنحو 500 مليون دولار ، لكنها لم تذكر متى سيبدأ الإنتاج.

وفي نفس الحدث، وقعت الحكومة المغربية أيضًا صفقة مع شركة Recipharm السويدية لإنشاء مصنع في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا لإنتاج لقاحات أخرى.

يأتي هذا بينما تلقى نحو 9.1 مليون من سكان المغرب البالغ عددهم 36 مليونًا جرعتين من لقاح كوفيد، منذ أن بدأت حملة التلقيح في يناير، كما قام المغرب بالفعل بتلقيح المزيد من الأشخاص ضد فيروس كورونا مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى.

ويستخدم المغرب لقاحات كل من سينوفارم وأسترازينيكا، وقد أعطى 19.2 مليون جرعة من اللقاحين حتى يوم الإثنين، وبشكل عام تلقت البلاد 20.4 مليون جرعة حتى الآن وتخطط لتلقيح كل شخص فوق سن 17.

وسجل المغرب حتى الآن 534797 إصابة بـ"كوفيد -19" و 9329 حالة وفاة.

يأتي هذا فيما أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، يوم الإثنين، إن مصر تعتزم تحقيق الاكتفاء الذاتي من خلال إنتاج جميع لقاحات فيروس كورونا محليًا.

وقال: "نسعى لتحقيق الاكتفاء الذاتي في صناعة اللقاحات وجعل مصر مركزًا إقليميًا لإنتاج الأدوية"، وأشار مدبولي إلى أن مصر ستكون قادرة على إنتاج نحو ثلاثة ملايين جرعة في اليوم من مختلف اللقاحات.

وكانت مصر قد تسلمت في شهر مايو مادة أولية لإنتاج مليوني جرعة من سينوفاك بعد توقيع اتفاقية لإنتاج اللقاح محليًا وتوزيعه في الداخل وفي دول أفريقية أخرى.

وقالت وزيرة الصحة هالة زايد في ذلك الوقت: إنه كان من المقرر إنتاج القوارير الأولى الخاصة باللقاح في 15 يونيو، وستكون هناك حاجة إلى ستة أسابيع لإجراء الفحوصات قبل استخدامها في مراكز التطعيم.

وقالت زايد إن القاهرة تتوقع أيضًا توقيع اتفاقية مع شركة دولية لإنتاج لقاح أوروبي في مصر.

وقال مجلس الوزراء في وقت سابق إن مصر تريد إنتاج لقاح أسترازينيكا محليًا.