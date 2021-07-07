إصابات كورونا فى ألمانيا ترتفع 985 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و732549 حالة بعد تسجيل 985 إصابة جديدة.



وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91110 بعد تسجيل 48 وفاة جديدة.

وعلي صعيد آخر، أعلنت سلطات الصحّة في ألمانيا اعتزامها رفع الحظر المفروض على دخول معظم المسافرين من بريطانيا والهند وثلاث دول أخرى يتفشى فيها متحوّر دلتا.

وقال معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض- على موقعه الإلكتروني، إن القواعد الجديدة التي أُعلن عنها، تسمح للأفراد الذين تم تلقيحهم من بريطانيا والبرتغال وروسيا والهند ونيبال، بالسفر إلى ألمانيا دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

وأضاف المعهد: أن الأفراد غير المحصنين سيخضعون إلى حجر صحي.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، و تركيا، وروسيا، و المملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.