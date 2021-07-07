الأربعاء 07 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

إصابات كورونا فى ألمانيا ترتفع 985 حالة

كورونا في ألمانيا
كورونا في ألمانيا

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية اليوم الأربعاء أن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع إلى ثلاثة ملايين و732549 حالة بعد تسجيل 985 إصابة جديدة.
 

وأشارت البيانات إلى ارتفاع عدد الوفيات إلى 91110 بعد تسجيل 48 وفاة جديدة.

وعلي صعيد آخر، أعلنت سلطات الصحّة في ألمانيا اعتزامها رفع الحظر المفروض على دخول معظم المسافرين من بريطانيا والهند وثلاث دول أخرى يتفشى فيها متحوّر دلتا.

وقال معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض- على موقعه الإلكتروني، إن القواعد الجديدة التي أُعلن عنها، تسمح للأفراد الذين تم تلقيحهم من بريطانيا والبرتغال وروسيا والهند ونيبال، بالسفر إلى ألمانيا دون الحاجة إلى الحجر الصحي.

وأضاف المعهد: أن الأفراد غير المحصنين سيخضعون إلى حجر صحي.

 

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، و تركيا، وروسيا، و المملكة المتحدة، وإيطاليا، وألمانيا، وإسبانيا، والأرجنتين، وكولومبيا، وبولندا، وإيران، والمكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، والمكسيك، وإندونيسيا، وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر  2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو "كوفيد- 19" ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير 2020.

المانيا ماني إصابات إصابات كورونا كورونا المستجد كوفيد -19 صابات كورونا كورونا المستج كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

افتتاحيات الصحف تتطرق لدور ثورة 30 يونيو في التنمية وإنتاج لقاحات كورونا في مصر

لجنة دولية تدعو لإنشاء آلية للكشف عن مصير مفقودي ومشردي «حرب سوريا»

مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر خزان بترول فى العالم

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 7 يوليو 2021

هيئة قناة السويس توقع عقود التسوية مع الشركة المالكة للسفينة الجانحة.. اليوم

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الكلام في الممنوع!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المال العام .. ورؤوس حان قطافها!

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين