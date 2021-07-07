الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الصين تسجل أعلى حصيلة إصابات يومية بكورونا منذ يناير الماضى

الصين
الصين

قالت اللجنة الوطنية للصحة في الصين، اليوم الأربعاء، إن الصين سجلت 57 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا، ارتفاعاً من 23 في اليوم السابق.

وهذه أكبر حصيلة يومية للإصابات منذ 30 يناير.

وذكرت اللجنة في بيان أن 15 من الحالات الجديدة رُصدت داخل البلاد بينما وفدت باقي الإصابات من الخارج.

وأضافت أن عدد الحالات الجديدة التي لم تظهر عليها أعراض بلغ 41 ارتفاعاً من 25 في اليوم السابق، ولا تصنف الصين تلك الإصابات على أنها حالات إصابات مؤكدة.

وبهذا يكون إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بـ"كوفيد-19" في بر الصين الرئيسي قد بلغ 91949 حالة، في حين لا يزال عدد الوفيات ثابتاً عند 4636.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن متغيرات فيروس كورونا تتحرك بشكل أسرع من تطوير اللقاح العالمي، وحثت قادة الدول على زيادة الوتيرة والتدابير الوقائية.

وأشار الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إلى أن متحور دلتا شديد العدوى، الذي تم تحديده لأول مرة في الهند، يفوق التطعيمات، حسبما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

وقال جيبريسوس، وفقا للصحيفة البريطانية: "إن متحور دلتا الناتج من فيروس كورونا المستجد، خطير ويستمر في التطور والتحول، الأمر الذي يتطلب تقييمًا مستمرًا وتعديلًا دقيقًا لاستجابة الصحة العامة".

وأضاف أنه تم اكتشاف متحور دلتا في 98 دولة على الأقل وتنتشر بسرعة في البلدان ذات تغطية التلقيح المنخفضة والعالية، وأنه بحلول يوليو 2022، يجب تطعيم 70٪ من الناس في كل دولة.

ويشعر الخبراء بالقلق من أنه كلما طالت مدة عدم تلقيح مجموعات كبيرة من الناس، زاد احتمال تحور الفيروس إلى متغيرات أسوأ.

في سياق متصل أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن في ذكرى الاستقلال أن بلاده باتت تسيطر على "كوفيد-19"، إلا أنّه دعا في الوقت نفسه مواطنيه إلى تلقّي التطعيم ضدّ فيروس لم يهزم بعد.

 

اللجنة الوطنية للصحة الصين كورونا فيروس كورونا الصحة العالمية التدابير الوقائية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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