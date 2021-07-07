الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم لجميع الأبراج الفلكية الأربعاء 7 يوليو 2021

الأبراج الفلكية
الأبراج الفلكية

قدمت خبيرة الأبراج، وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم لجميع مواليد الأبراج الفلكية ليوم الأربعاء 7 يوليو 2021، والتي جاءت على النحو التالي:

الحمل

 

 

مهنيًا: صحّح بعض الشوائب مع بعض الأشخاص ولا تعاند، العب دورًا بنّاء في محيطك وستجد أن الكثيرين في المقابل سيبادلونك الخدمة.

عاطفيًا: تبدو الملامح إيجابية في علاقاتك الشخصية مع الزوج أو الحبيب أو الأهل، وتجد نفسك وسط أجواء حارّة جميلة.

صحيًا: تستشير محيطك لتقف على آرائه بشأن مشروع سفر يتضمن نشاطات مفيدة للصحة.

 

الثور

مهنيًا: عزّز علاقاتك العامة ولا ترفض المشاركة في أي نشاط فإحياء الروابط وتعزيزها أمر إيجابي ويخدم مصالحك وينقّي صورتك.

عاطفيًا: عليك أن تستوعب غضب الشريك، ولا تعامله بالمثل في هذه الظروف الحساسة، فأنت بذلك تزيد الطين بلة والمشاكل تعقيدًا. 

صحيًا: يستقر معدّل السكري لديك بعدما التزمت تناول الدواء في الأوقات المحددة.

 

الجوزاء 

مهنيًا: يوم جيد يعزز الحظوظ ويجعل الآمال تتجسد وقد يتم لقاء مع أحباء ومفاجأة جيدة وحظوظا في إنجاح مخططاتك وبرامجك على كل الأصعدة.

عاطفيًا: تمارس سحرك وجاذبيتك اليوم، فالحبيب لا يستطيع أن يرفض لك طلبًا أو حاجة لأنك تحتل مكانة كبيرة في قلبه.

صحيًا: تختار تمضية معظم أيام هذا الشهر على البحر لممارسة السباحة أطول وقت ممكن.

 

السرطان

مهنيًا: يوم فارغ من كل خبر ونجاح وحظ، فلا تراهن عليه بتاتًا. خصّصه لإعادة ترتيب الاوراق ولا تأخذ قرارًا حاسمًا خلاله.

عاطفيًا: عليك مواجهة الوقائع كما هي مع الشريك، فالحقيقة غالبًا ما تكون ممرًا إلزاميًا بغية وضع النقاط على الحروف وإنهاء المشاكل.

صحيًا: حاول أن تمارس رياضة المشي باستمرار، فهذا يفيد كل أعضاء الجسم. 

 

الأسد 

مهنيًا: يوم جيد يمنحك فرصا كثيرة لتعزيز موقعك والتقدم كما سيفتح لك الأبواب فانطلق للاكتشاف والتعرف على مجموعات جديدة وكثف عملك.

عاطفيًا: مزيد من العطف والحنان تلمسه من الشريك، إنما لا تستغل طيبة قلبه لأنك قد تدفع الثمن غاليًا.

صحيًا: الالتحاق بأحد الأندية الرياضية والقيام بحمّام بخار وصونا يريحك كثيرًا. 

 

العذراء

مهنيًا: تكون الأجواء راكدة روتينية تمامًا وفارغة من الحظوظ ولا يجوز الاتكال على الفرص العابرة. يناسبك العمل الهادئ والروتيني بعيدًا عن الأضواء.

عاطفيًا: بوادر حلول في الأفق لأزمة هدّدت العلاقة بالشريك، ومبادرة صغيرة منك تعيد تصويب الأمور.

صحيًا: عليك أن تتعلم كيف تستريح وكيف تروّح عن نفسك عندما تشعر بالحاجة الماسّة لذلك.

 

الميزان

مهنيًا: تفرح وتحلق في هذا اليوم الذي يحمل إليك المجد من أطرافه ويعدك بالرفاهية والراحة والجاذبية المطلقة والأعمال الأكثر إنتاجية.

عاطفيًا: تجاري الشريك في كل ما يطلبه شعورًا منك بالوضع الدقيق الذي يمر به منذ مدة بسبب ظروف عائلية طارئة.

صحيًا: ابتعد عن الغضب واحم نفسك من الحوادث، ثم تراجع صحي أو معنوي وقد تقلق على صحة أحد المقربين

 

العقرب

مهنيًا: تحوّلات متعددة في مصلحتك، لكن تريث وستجد أمامك صفحات بيضاً بالجملة تغير مجرى حياتك نحو الأفضل.

عاطفيًا: بعض التنازلات تؤسّس لثقة كبرى مع الشريك، وتمنح الأفضلية لمستقبل مشرق وواعد ومليء بالسعادة والطمأنينة.

صحيًا: عليك أن تعتمد على نظام غذائي محدّد، ذلك أفضل لراحتك النفسية.

 

القوس 

مهنيًا: تكون طاقتك الفكرية والجسدية ضعيفة فلا تراهن عليها. أنت بحاجة إلى النوم وإلى الترفيه عن نفسك دون استنفاد الطاقة الضئيلة التي تملكها.

عاطفيًا: لا تدع بعض التراكمات تفسد علاقتك بالحبيب، وصارحه بكل ما تشعر أن من الضروري مصارحته به. 

صحيًا: تقرر بعد إلحاح من العائلة الخضوع لحمية وممارسة الرياضة يوميًا.

 

الجدي 

مهنيًا: رؤيتك الواضحة للأمور تساعدك كثيرًا لتحديد خطواتك المقبلة لتكون ناجحة، والإقدام على مشاريع جديدة في الاستثمار.

عاطفيًا: لا تبحث في دفاتر الماضي لمعالجة أخطاء الحاضر، فلكل زمن خصوصيته، عش أيامك كما يجب واعتن بالحبيب كثيرًا.

 

الدلو

مهنيًا: تتلاحق النجاحات فلا تضيّع عليك الفرص، بل ارتبط بالمواعيد خلالها وفاوض وساوم ولا بأس في تقديم بعض التنازلات إذا دعت الحاجة.

عاطفيًا: من اليوم فصاعداً قد تضطر إلى التعامل مع الشريك كفريق واحد، وذلك يترك آثارًا إيجابية على أجوائكما.

صحيًا: تأمل خيرًا بالعلاج الذي تخضع له، ولا سيما أن الطب تطور كثيرًا وبات قادرًا إلى أمور كثيرة.

 

الحوت 

مهنيًا: كن حذرًا جدًا، ولا تتح للأعداء مجالًا لكي يكتشفوا خطأ ما، مطلوب منك الحذر والابتعاد عن الضوء والتكتم والانتظار لقول ما تريد.

عاطفيًا: طلبات الشريك لم تعد تحتمل، وقد تنعكس سلبًا على العلاقة بينكما، فكن مستعدًا للأسوأ.

صحيًا: أنت اليوم في حالة صحية جيدة، المطلوب منك الهدوء والراحة إلى أقصى الحدود.

جاكلين عقيقي خبيرة الفلك جاكلين عقيي حظك اليوم اليوم 7 يوليو الأبراج الفلكية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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