رئيس شركة موديرنا يحذر: فيروس كورونا لن يختفى من الكوكب

قال الخبير الفرنسي والرئيس التنفيذي لشركة "موديرنا" ستيفان بانسيل، إن مرحلة انتشار الوباء والتطور السريع لفيروس كورونا والانتقال الواسع للعدوى قد تنتهي بحلول نهاية عام 2022.

وأكد بانسيل، الخبير في مجال الهندسة الكيميائية، في مقابلة مع مجلة "لوبوان" الفرنسية، أن مرحلة التفشي الواسع لوباء كورونا ستنتهي في أواخر 2022، مضيفاً "سيكون هناك عدد كبير من اللقاحات حول العالم أكثر من الأشخاص الذين يرغبون في التطعيم".

وفي الوقت ذاته، يحذر رئيس شركة موديرنا من أن الفيروس "لن يختفي من الكوكب"، موضحا أنه بحلول عام 2023 ستبدأ فترة استيطان الفيروس، لكن الوضع العام سيكون أكثر استقرارا.

وأشار رئيس موديرنا إلى أن كل شخص قد يحتاج جرعة معززة للوقاية من الفيروس كل 3 أعوام تقريبا، وفقا لسن الشخص وحالته الصحية.

وقال بانسيل إن تكاثر سلالات كورونا قد يجعل اللقاحات غير قادرة على الاستمرار في مكافحة الوباء لعدة سنوات، لأن الفيروس يتغير عن الفيروس الأصلي.

يأتي ذلك وسط قلق عالمي من تفشي متحور "دلتا" شديد العدوى في أوروبا ودول العالم، حيث تسارعت وتيرة الجائحة في كل أنحاء العالم باستثناء أمريكا اللاتينية.

وذكرت منظمة الصحة العالمية أن متحور "دلتا" موجود في نحو 100 دولة حول العالم، مشيرة إلى أنه يهدد بموجة كورونا جديدة، رغم تراجع معدل الإصابات عالميًا.

وبحسب المركز الأمريكي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، فقد تم اكتشاف متغير دلتا لأول مرة في الهند في ديسمبر 2020.

من جانبه أكدت منظمة الصحة العالمية أن معدلات الإصابة بـ فيروس كورونا المستجد فى العالم خلال الأسبوعين الأخيرين استقرت عند مستوى عال جدا.

وقال مايكل رايان، مدير الطوارئ فى المنظمة، خلال مؤتمر صحفى: "إذا نظرنا إلى منحنى الإصابات، خلال الأسبوعين الأخيرين، فيمكننا أن نرى أن هناك نوعا من الاستقرار، ولكنه عند مستوى عال جدا، مشيرا إلى أن الوضع الوبائى فى العالم أفضل مما كان عليه قبل شهرين أو 3 أشهر.