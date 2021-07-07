الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

الدفاع الروسية: تجارب ناجحة لأنظمة "إس 500" الصاروخية للدفاع الجوي

الدفاع الروسية: تجارب ناجحة لأنظمة إس 500 الصاروخية للدفاع الجوى

إس 500 بروميثيوس
إس 500 بروميثيوس

أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن نجاح تجارب صواريخ "إس 500 بروميثيوس" المضادة للأهداف الجوية، حيث جرت التدريبات على اعتراض صواريخ العدو المفترض وأهدافه الجوية.

وحسبما أفادت وكالة أنباء “ تاس” الروسية ، قال قائد القوات الصاروخية التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية اللواء سيرغي باباكوف في تصريح لصحيفة "النجم الأحمر" التابعة لوزارة الدفاع، إنه "في الوقت الراهن جرت عدد من التجارب بإطلاق الصواريخ لاعتراض الأهداف الجوية وجميع التجارب انتهت بنتائج إيجابية".

وأضاف أن قوات الدفاع الجوي بدأت تتسلم أنظمة "إس 350 فيتياز" الصاروخية الواعدة، ومن المقرر أن تحصل على "إس 500" في المستقبل.

 

وأشار إلى أن مواصفات أنظمة "إس 500" تسمح لها بتدمير أهداف بالستية وديناميكية جوية، وكافة نماذج الأسلحة فرط الصوتية، بما في ذلك في الفضاء الكوني القريب.

وأضاف أنه "يمكن القول إن هذه الأنظمة لا مثيل لها في العالم".

وكانت مؤسسة "ألماز أنتيه" الصناعية قد أعلنت في أبريل الماضي عن قرب إتمام العمل على أنظمة "إس 500" الجديدة للدفاع الصاروخي، ومن المقرر إتمام التجارب وتسليح القوات بهذه الأنظمة عام 2021.

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وائل لطفي

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