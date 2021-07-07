كوريا الجنوبية تسجل أعلى حصيلة يومية بإصابات كورونا منذ ديسمبر

أعلنت كوريا الجنوبية عن تسجيل 1200 إصابة بفيروس كورونا في الـ24 ساعة الأخيرة، وهي الحصيلة اليومية الأعلى لعدد الإصابات منذ ديسمبر الماضي.

وأجلت سلطات كوريا الجنوبية تخفيف بعض قواعد التباعد الاجتماعي، وذلك في إطار مكافحة انتشار الفيروس في الفترة الأخيرة.

وكان من المقرر أن ترفع سيئول وإنتشون وإقليم كيونغ كي الحد الأقصى للتجمعات الخاصة من 4 إلى 6 أشخاص، والسماح للمطاعم والمقاهي بتمديد ساعات عملها ساعتين حتى منتصف الليل، وذلك بدءا من الخميس.



وفي سياق متصل، أكدت وزارة التجارة والصناعة والطاقة بكوريا الجنوبية أن كوريا الجنوبية ستبذل جهودها للإسهام في التوسع في توريد لقاحات كورونا ليس في آسيا والمحيط الهادئ فقط، بل في العالم بأسره، باستخدام قدراتها على إنتاج المستحضرات الصيدلانية الحيوية.



وأوضحت - في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء يونهاب - أن وزراء تجارة الأبيك، بمن فيهم وزيرة التجارة الكورية "يو ميونغ-هي"، تبنوا بيانا مشتركًا لمواجهة كورونا خلال اجتماعهم الافتراضي الذي عُقد يوم السبت برئاسة نيوزيلندا التي تتولى رئاسة منتدى الأبيك لهذا العام، من أجل مناقشة نتائج قمة الأبيك المقرر عقدها في نوفمبر مقدما.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، و تركيا، وروسيا، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و ألمانيا، و إسبانيا، و الأرجنتين، و كولومبيا، و بولندا، و إيران، و المكسيك.

كما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، و تركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي