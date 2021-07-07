بايدن: 160 مليون أمريكى تلقوا تطعيمات كورونا

أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن عدد الأمريكيين الذين تلقوا التطعيم الكامل ضد فيروس كورونا سيبلغ 160 مليونًا حتى نهاية الأسبوع الجاري، ما يشكل نحو نصف عدد سكان البلاد.

وحذر بايدن من خطورة متحور "دلتا" من فيروس كورونا، داعيًا السكان لتلقي التطعيم ضد الفيروس.

وقال للصحفيين، يوم الثلاثاء، إن "ملايين الأمريكيين لم يتلقوا اللقاح وما زالوا دون حماية حتى الآن، ولذلك فإن مجتمعاتهم وأصدقاءهم ومن يهتمون بهم مهددون"، مضيفًا أن "ذلك مقلق حتى أكثر بسبب نسخة دلتا".

وأشار إلى أن الإصابات بنسخة "دلتا" تمثل نحو "نصف جميع الحالات" في العديد من المناطق الأمريكية.

وحث بايدن المواطنين على تلقي اللقاح، قائلًا إن "التطعيم عام ومجاني ولم يكن أسهل ولم يكن أكثر أهمية مما هو الآن".

يذكر أن نسخة "دلتا" من فيروس كورونا تتميز بسرعة انتقال أكبر، وتتسبب بمرض أكثر شدة، وخاصة بين الشباب.

وحسب المسؤولين الصحيين الأمريكيين، فإن هذه النسخة قد تم اكتشافها في جميع الولايات الأمريكية.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، و تركيا، وروسيا، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و ألمانيا، و إسبانيا، و الأرجنتين، و كولومبيا، و بولندا، و إيران، و المكسيك.

وكما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، و تركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.