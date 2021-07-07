فنزويلا تقر استخدام لقاح إيبى فاك كورونا الروسى المضاد لفيروس كورونا

فنزويلا تقر استخدام لقاح "إيبي فاك كورونا" الروسي

أعلنت رئيسة قسم التنظيم الصحي في المعهد الوطني الفنزويلي ألكسندرا هيرنانديز، أن بلادها وافقت على استخدام لقاح "إيبي فاك كورونا" الروسي ضد فيروس كورونا.

و حسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية “ فرانس برس” قالت: "إيبي فاك كورونا" لقاح آمن وعالي الجودة سيكون له تأثير جيد في مكافحة فيروس كورونا، وهو مناسب تماما للاستخدام من قبل السكان، ونحن ننتظر فقط بدء الإمدادات".

وأضافت: "تم إصدار التصريحات الصحية الخاصة باللقاح الروسي".

وتلقت السلطات الفنزويلية دفعة من هذا اللقاح للبحث في نهاية مارس الماضي، وفي أوائل يونيو، تم توقيع اتفاقية لتوريده لكاراكاس.

وسجلت وزارة الصحة الروسية في أغسطس 2020، أول لقاح في العالم للوقاية من كورونا، طوره مركز أبحاث غماليا وأطلق عليه اسم "سبوتنيك V"، بعدها قام مركز "فيكتور" لعلم الفيروسات والتكنولوجيا الحيوية في نوفوسيبيرسك، بالإعلان عن لقاح "إيبي فاك كورونا"، ومن ثم لقاح "كافي فاك"، الذي طوره مركز "تشيماكوف" التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

وفي أوائل شهر مايو الماضي، أصبح معروفا تسجيل اللقاح المحلي الرابع "سبوتنيك لايت".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، و تركيا، وروسيا، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و ألمانيا، و إسبانيا، و الأرجنتين، و كولومبيا، و بولندا، و إيران، و المكسيك.

وكما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، و تركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، و قد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي