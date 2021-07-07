الأربعاء 07 يوليو 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

صقر يفتتح ممشى أهل السويس ويعلن عن قرب افتتاح الشاطئ العام الجديد

محافظ السويس يفتتح
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس

افتتح اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، والدكتور عبد الله رمضان نائب المحافظ، مساء الثلاثاء، ممشى "أهل السويس" على طول 1300 متر، بمنطقة بورتوفيق بحي السويس.

وأعلن محافظ السويس عن موعد افتتاح الشاطئ العام الجديد الواقع على خليج السويس بمنطقة كورنيش الجديد بطول 700 متر قبل عيد الأضحى المبارك لاستماع المواطنين به خلال إجازة العيد. 

وأضاف محافظ السويس لواء عبد المجيد صقر، خلال كلمته أمام المئات بحفل افتتاح الممشى، أنه تم الانتهاء من الشاطئ الموجود بمنطقة شاليهات بورتوفيق لأهالي السويس، وتستقبل الشاليهات المواطنين من المحافظات القريبة من المحافظة للاستماع بمياه البحر الأحمر والمناظر الطبيعية الجميلة الموجودة بالمدينة. 

وأشار اللواء عبد المجيد صقر إلى أن السويس شهدت الفترة الماضية عمليات افتتاح وتوسع ورفع كفاءة المسطحات الخضراء والمنتزهات مثل حديقة السواسية 1 و2 وحدائق منطقة السلام وحي فيصل وعدد من المناطق الأخرى الموجودة، بالإضافة إلى مشروعات الرصف والصرف الصحي على مستوى الأحياء وخط مياه السلام القادم من خط مياه العاشر من رمضان لمدينتي السلام 1و2.

وشارك في مراسم الافتتاح خالد سعداوي السكرتير العام لمحافظة السويس، والعميد إيهاب سراج الدين السكرتير العام المساعد، والقيادات التنفيذية والأمنية والرقابية ورؤساء الأحياء ومتدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذيين للقيادة. 

كما حضر الافتتاح كل من المهندسة فاتن عبد الغني رئيس حي السويس، والنائب جمال عبيد والنائب سيد الكرماوي  والنائبة عفاف زهران اعضاء مجلس النواب والقيادات التنفيذية والشعبية. 

يذكر أن  ممشى "أهل السويس" يبدأ من أول الكورنيش الجديد أمام السينما بميدان إسماعيل ياسين حتى شاليهات بورتوفيق، ويتكون من مضمار الدراجات على خليج السويس وملاهي وحديقة الأطفال ومنطقة خدمات ومحلات جديدة وساحة انتظار للسيارات.

محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
محافظ السويس يفتتح ممشى أهل السويس
السويس بورتوفيق المحافظ افتتاح ممشى

رئيس التحرير

وائل لطفي

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صقر يفتتح ممشى أهل السويس ويعلن عن قرب افتتاح الشاطئ العام الجديد

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