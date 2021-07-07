الولايات المتحدة تعلن تعليق الرحلات الجوية مع بيلاروس

أعلنت وزارة النقل الأمريكية عن دخول حظر الرحلات الجوية مع بيلاروس حيز التنفيذ على خلفية حادث هبوط طائرة "رايان إير" في مينسك واعتقال السلطات البيلاروسية معارضا كان على متن الطائرة.

و حسبما أفادت وكالة أنباء “تاس” الروسية، أشارت الوزارة الأمريكية إلى أن الحظر يشمل جميع الرحلات إلى بيلاروس، مع إمكانية الاستثناءات فقط إذا كان الحديث يدور عن الأمن القومي الأمريكي.

وكانت وزارة النقل قد أعلنت عن هذا القرار يوم 2 يوليو الجاري، ولم ترفضه الإدارة الأمريكية، وبالتالي دخل حيز التنفيذ.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة عن فرض عقوبات على بيلاروس في أعقاب حادث هبوط طائرة ركاب لشركة "رايان إير" الإيرلندية في مينسك يوم 23 مايو الماضي، واعتقال السلطات البيلاروسية للناشط المعارض رومان بروتاسيفيتش الذي كان على متن الطائرة ومطلوبا للسلطات.

وأعربت روسيا عن رفضها لعقوبات الاتحاد الأوروبي الجديدة على بيلاروس باعتبارها تدخلا في الشؤون الداخلية للبلاد وسط محاولات بعض الأطراف لتطبيق سيناريو "الثورة الملونة" هناك.

وقالت المتحدثة باسم زارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في تصريح نقلته الوزارة: "يجب النظر في الهجوم الجديد بالعقوبات من قبل مجلس الاتحاد الأوروبي في حزمة واحدة مع ما يسمى بالخطة الشاملة للدعم الاقتصادي لبيلاروس الديمقراطية بقيمة 3 مليارات يورو والتي تقدمت بها سابقا المؤسسات الأوروبية".

وأضافت زاخاروفا: "نعتبره محاولة سافرة للتدخل المباشر في الشؤون الداخلية لبيلاروس والرشوة السياسية للقوى التي تمت تغذيتها في بعض عواصم الاتحاد الأوروبي والتي مستعدة لإطلاق ثورة ملونة جديدة بتداعيات كارثية في وطنهم من أجل مصالحهم الأنانية دون أي تردد".

وتابعت: "وبشكل عام لا تخفي بعض الدول والمؤسسات في الاتحاد الأوروبي أنها تحضر بيئة خصبة لتطبيق هذا السيناريو بالذات".

وشددت زاخاروفا: "نعتبر أنه من غير المقبول على الإطلاق التأثير الخارجي المستهدف قطاعات كاملة في دولة ذات سيادة تتبع سياسات مستقلة وترفض بما فيه كل أساس العمل بإملاءات المسؤولين الأوروبيين في بروكسل"