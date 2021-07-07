البرازيل تسجل 1780 وفاة وأكثر من 62 ألف إصابة جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية أنها سجلت 62504 إصابات و1780 وفاة جديدة بكوفيد-19 خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وارتفع إجمالي الإصابات في البرازيل إلى ما يقرب من 19 مليون حالة ومجمل الوفيات إلى 526892 حالة.

وتأتي البرازيل في المرتبة الثالثة عالميا في أعداد الإصابات والوفيات بكورونا بعد الولايات المتحدة والهند، وفي المرتبة الأولى على مستوى أمريكا اللاتينية.

وفي بداية الأسبوع، تظاهر عشرات الآلاف من البرازيليين في أنحاء البلاد ضد الرئيس جاير بولسونارو، الذي يخضع لتحقيق أولي بشبهة تجاهل محاولة فساد في صفقة شراء لقاحات مضادة لفيروس كورونا.

وجرت التظاهرات بدعوة من المعارضة في ثالث يوم من تعبئة بدأت في نهاية مايو للمطالبة برحيل بولسونارو بسبب إدارته لوباء كورونا الذي أودى بحياة أكثر من نصف مليون شخص في البلد البالغ عدد سكانه 212 مليون نسمة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، و فرنسا، و تركيا، وروسيا، و المملكة المتحدة، و إيطاليا، و ألمانيا، و إسبانيا، و الأرجنتين، و كولومبيا، و بولندا، و إيران، و المكسيك.

وكما تتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة، ثم الاتحاد الأوروبي، والهند، والبرازيل، والمملكة المتحدة، و تركيا، و المكسيك، و إندونيسيا، و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر 2019.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، و قد يكون بينها بعض الاختلافات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي