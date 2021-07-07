الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

واشنطن تمدد إقامة اليمنيين بها 18 شهرا

واشنطن
واشنطن

أعلنت الولايات المتحدة عن تمديد برنامج يسمح للمواطنين اليمنيين المقيمين على أراضيها بالبقاء بصورة مؤقتة لمدة 18 شهرا بسبب الاضطرابات ببلادهم نتيجة الحرب الأهلية.


وقال أليخاندرو مايوركاس وزير الأمن الداخلي الأمريكي ، ضمن بيان صدر اليوم في هذا الشأن ، إن هناك نحو 2100 مواطن يمني وعائلاتهم سيستفيدون من قرار التمديد المؤقت لإقامتهم، حيث سيسمح لهم بالعيش والعمل حتى الثالث من شهر مارس 2023، لكنه أوضح أن هذا البرنامج لا يعطيهم موافقة آلية على منحهم الجنسية الأمريكية.


ونوه الوزير إلى أن وضع "الحماية المؤقتة" لهؤلاء المواطنين اليمنيين كان من المقرر أن ينتهي مفعوله في شهر سبتمبر المقبل لكن تدهور الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في اليمن يجعل من الصعب عودتهم لوطنهم الذي يشهد حربا أهلية منذ عام 2014، بما في ذلك المجاعات واسعة النطاق و انتشار وباء الكوليرا المتفشي منذ عام 2016 فضلا عن تداعيات جائحة كورونا.


يذكر أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن قررت التوسع في الوضع المؤقت لمواطني عدة دول من بينها ميانمار وإلسلفادور و هايتي  و فنزويلا.

و تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل و فرنسا و روسيا وتركيا و المملكة المتحدة و إيطاليا و إسبانيا و ألمانيا و الأرجنتين و كولومبيا و بولندا و إيران و المكسيك.


وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي و الهند و البرازيل و المملكة المتحدة  و تركيا و إندونيسيا و المكسيك و روسيا، و لا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

حماية أمن الاهلى الولايات المتحدة اليمن بايدن تدهور الأوضاع امريكية فنزويلا شهر سبتمبر كورونا

رئيس التحرير

وائل لطفي

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