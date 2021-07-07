التحالف الدولى: لا إصابات فى الهجوم على مطار أربيل

التحالف الدولي: لا إصابات في الهجوم الذي طال مطار أربيل

قال واين ماروتو المتحدث باسم التحالف الدولي في العراق وسوريا إن الهجوم الذي شن على مطار أربيل لم يتسبب بأي إصابات.

ووفقًا لوكالة أنباء “ فرانس برس” الفرنسية قال : "حسب التقرير الأولي، فإن القصف تم في الساعة 11:15 مساء بالتوقيت المحلي، عندما سقطت طائرة واحدة بدون طيار بالقرب من قاعدة أربيل الجوية".

وأضاف: "تشير التقارير الأولية إلى عدم وقوع ضحايا أو إصابات أو أضرار".

وعلي صعيد آخر ، ترأس رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، امس الثلاثاء، الجلسة الاعتيادية السادسة والعشرين لمجلس الوزراء بالعراق، حيث تمت فيها مناقشة مستجدات الأحداث في البلاد، وبحث الموضوعات المدرجة ضمن جدول الأعمال، ويأتي في مقدمتها ملفا الكهرباء والأراضي السكنية للمواطنين.

ووفقًا لما ذكره المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء العراقي، شهدت الجلسة مناقشات مطولة بشأن ملف الكهرباء في العراق، وتم استعراض تقرير مفصل من وزارة الكهرباء عن التحديات والمعوقات وأهم الحلول المقترحة لمعالجة المشكلة.

وفي هذا الصدد، أشار الكاظمي إلى المحاولات التخريبية التي استهدفت أبراج الطاقة الكهربائية الأسبوع الماضي، والتي كانت تهدف إلى إعاقة سقف الإنتاج الأعلى الذي وصل إليه العراق، مؤكدًا أن التحقيق سيكشف قريبًا الأسباب الكاملة وراء تراجع الطاقة الكهربائية في البلاد، والاستهداف المتكرر لأبراج النقل.

وشدد على ضرورة رفع حالة التأهب لدى القوات الأمنية من أجل حماية محطات التوليد وأبراج نقل الطاقة، مشيرًا إلى التمكن من إحباط عدد من المحاولات التخريبية والإرهابية، وإلقاء القبض على عدد من المخربين وقتل آخرين، وكان آخر ما تم إحباطه محاولة آثمة حدثت صباح هذا اليوم.

وأكد رئيس مجلس الوزراء العراقي أن هذه الحكومة عملت على زيادة إنتاج الطاقة الكهربائية، وافتتاح محطات عديدة، وهي ماضية في زيادة الإنتاج وتذليل العقبات لافتتاح المحطات والتعاقد، مبينًا أن سوء التخطيط والفساد والفوضى في اتخاذ القرارات يمثل تركة ثقيلة في ملف الكهرباء، وتعمل الحكومة الحالية على تجاوزها ووضع هذا الملف على الطريق الصحيح.