«ذا ناشونال»: انتعاش السياحة فى مصر أدى إلى دعم النشاط التجارى

قالت صحيفة "ذا ناشونال" إن انتعاش قطاع السياحة في مصر مع تخفيف الحكومة القيود المتعلقة بوباء فيروس كورونا، أدى إلى دعم النشاط التجاري واستقرار ظروف العمل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط.

وأضافت أنه وفقًا لمؤشر مدراء المشتريات الذي تعده مجموعة IHS Markit، سجل النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص غير النفطي في مصر أعلى قراءة له في شهر يونيو لأول مرة منذ 7 شهور، بدعم من نمو الإنتاج والطلبات الجديدة.

وأوضحت أن المؤشر الذي يكشف ظروف التشغيل في نشاط القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، ارتفع من 48.6 نقطة في شهر مايو إلى 49.9 نقطة في شهر يونيو، بارتفاع 1.3 نقطة، مشيرا إلى أن المؤشر اقترب من مستوى الـ50 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ شهر نوفمبر 2020.

ونقلت الصحيفة عن ديفيد أوين، الخبير الاقتصادي بمجموعة IHS Markit، في بيان، إن ارتفاع المؤشر للشهر الثاني على التوالي أدى إلى تسجيل مستوى نمو تقريًبا 50 نقطة في شهر يونيو، وهي أعلى قراءة له في سبعة أشهر.

وأضافت الصحيفة أن الكثير من الشركات أشارت إلى ارتفاع أعداد السياح مع قيام الدولة بفتح حدودها والسماح بالسفر الخارجي، مشيرا إلى أن قطاع السياحة حوالي 12 في المائة من الاقتصاد المصري، هذا فضلا عن التحسن في طلبات التصدير، في نهاية الربع الثاني والذي أدى إلى دعم النشاط التجاري.

وأشار "أوين" إلى أن نمو مبيعات التصدير تسارع إلى أعلى معدلاته منذ شهر فبراير، وفي المقابل كانت هناك بعض الإشارات إلى ضعف الطلب المحلي الذي أثر على المبيعات الإجمالية.

وتابعت الصحيفة قائلة: كان أداء الاقتصاد المصري أفضل من اقتصادات الشرق الأوسط الأخرى على الرغم من الرياح المعاكسة التي سببها فيروس كورونا العام الماضي، مشيرة إلى أن مصر هي الدولة الوحيدة في المنطقة التي نما اقتصادها في عام 2020، وفقًا للبنك الدولي.

واختتمت: "من المتوقع أن يتوسع ثاني أكبر اقتصاد في أفريقيا بنسبة 2.8 في المائة في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2021، وأن يتسارع بنسبة 5.2 في المائة خلال السنة المالية 2021 إلى 2022 ، وفقًا لصندوق النقد الدولي".