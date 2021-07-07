موقع هندى يرشح مصر ضمن أفضل وأجمل بلدان العالم

رشح موقع "The Life Style Asia" الهندي، مصر ضمن قائمة أفضل وأجمل البلدان في العالم لقضاء الرحلات والعطلات، واصفة مصر بأنها" قوة تاريخية عظيمة" بأهراماتها ومعابدها وآثارها القديمة، فضلًا عن شواطئها الخلابة.

وأشاد الموقع بجمال أهرامات الجيزة، والقباب المغطاة بالرمال، والمعابد الكبرى والآثار القديمة وغيرها من المقومات السياحية التي تمتلكها مصر، والتي وصفها الموقع الهندي بأنها "تعيدك بالزمن إلى الوراء".

وأضاف الموقع: "تنعم مصر أيضًا بالكثير من الجمال الطبيعي في شكل الشواطئ الخلابة َالشعاب المرجانية الجميلة"، ولفت إلى أن مصر أعلنت عن سماحها بدخول السائحين الذين تلقوا لقاحات فيروس كورونا المعتمدة بالدخول، من دون إجراء اختبار (PCR) تفيد خلو أجسامهم من المرض، في حين يتعين على الوافدين من البلدان عالية الخطورة والمتأثرة بسلالات متحورة من فيروس كورونا إجراء اختبار سريع عند الوصول، بينما يجب على جميع المسافرين الذين لم يحصلوا على اللقاح تقديم نتيجة اختبار (PCR).

وتابع: "مر أكثر من عام منذ أن أخذنا العطلة، ونفتقد جميعًا الذهاب إلى المطارات والسفر إلى وجهاتنا الدولية المفضلة"، مضيفًا: "لحسن الحظ، ومع تحسن وضع COVID-19 في معظم البلدان، استأنفت بعض الدول الأنشطة السياحية".

وبجانب مصر، ضمت القائمة التي أعدها الموقع: جزر المالديف، و أيسلندا، وصربيا وروسيا وكينيا زامبيا.

وفي سياق متصل، قالت صحيفة "آراب ويكلي" البريطانية، إن قطاع السياحة بمصر من المتوقع أن يشهد انتعاشًا كبيرًا مع اتجاه البلاد لتخفيف قيود دخول الفنادق والمطاعم ودور السينما والمسارح برفع طاقتها الاستيعابية مع تباطؤ الإصابات بفيروس كورونا.

وأضافت أن مصر استقبلت نحو 3.5 مليون سائح في الفترة من يناير إلى يونيو 2021، وهو ما يمثل ارتفاعًا عن العام الماضي، مشيرة إلى أن عائدات السياحة تمثل مصدرًا هامًا للعملة الأجنبية في مصر، حيث تسهم بما يصل إلى 15 بالمئة من الناتج الاقتصادي للبلاد.