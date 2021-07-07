الأربعاء 07 يوليو 2021
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رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

محافظ الوادى الجديد يدعم لجان الثانوية العامة بـ 60 جهاز تكييف صحراوى

تكيفات صحراوية
تكيفات صحراوية

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، على دعم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد لقطاع التعليم بالمحافظة بعدد 60 تكييف صحراوي يتم تسليمها للإدارات التعليمية بالمحافظة، والتي بدورها تتولى  توزيعها على جميع الحجرات المجهزة  "لجان امتحانات الثانوية العامة".

يأتي ذلك لحماية الطلاب من ارتفاع درجات الحرارة، وتوفير الجو الملائم والمناسب لأداء الامتحانات بكل يسر، والبعد عن أي قلق أو توتر؛ نظرًا لما تشهده المحافظة من ارتفاع في درجات الحرارة، وحرصًا على توفير مناخ مناسب لطلاب الثانوية العامة أثناء الامتحانات.

من جهة أخرى، أعلن وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أمس الثلاثاء، تصديق وموافقة اللواء محمد الزملّوط ، محافظ الوادي الجديد، على درجة الحد الأدنى للقبول بالتعليم الثانوي العام بـ 239 درجة، وذلك للطلبة والطالبات الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020 / 2021.

وأضاف أنه تم  بدء استلام طلبات التقدم لمرحلة الثانوي العام للعام الدراسي الجديد2021/ 2022، اعتبارًا من السبت الموافق 10 من يونيو 2021، حتى الخميس الموافق 5 من أغسطس2021. 

وأوضح "حسن"، أن من شروط القبول استيفاء جميع الأوراق المطلوبة للتقدم والتي تحددها المدرسة، واستيفاء الدمغات وطوابع النقابة، وذلك بالرجوع إلى النشرات الصادرة من التوجيه المالي للعام الحالي. 

وفي سياق متصل، استقبل  وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، أمس الثلاثاء، متدربي البرنامج الرئاسي لتأهيل التنفيذين للقيادة بديوان المديرية تحت رعاية اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، يأتي ذلك فى إطار اهتمام الدولة بتأهيل الشباب للمناصب القيادية، وضخ دماء جديدة لقيادة تنفيذية لديها المهارة الإدارية التي تواكب متطلبات وتطورات العصر.

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وكيل وزارة التربية بالوادي الجديد دعم بـ٦٠ تكييف لجان امتحانات الثانوية العامة ارتفاع درجات الحرارة

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

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