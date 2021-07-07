السودان: تسيير أول رحلة لقطار عطبرة بعد انقطاع لنحو عقدين

السودان: تسيير أول رحلة لقطار الركاب من عطبرة إلى بورتسودان بعد انقطاع لنحو عقدين

شهد السودان، تسيير أول رحلة لقطار الركاب من مدينة عطبرة (في ولاية نهر النيل بوسط السودان) إلى بورتسودان (شمال شرق السودان) بعد انقطاع لنحو عقدين.

وقال رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، إن فريق هيئة سكك حديد السودان بقيادة وزير النقل المهندس ميرغني موسى، نجح في كسب تحدي تسيير الرحلة الأولي لقطار الركاب إلى مدينة بورتسودان، رغمًا عن كل التحديات والمخاطر.

وأضاف: "كانت السكة الحديد هي الشريان الذي يغذي الوحدة القومية بين أطياف الشعب السوداني، وكانت الضامن لاستمرار التواصل بين أقاليم ومدن وقري البلاد، وهي التنمية لأهل كل الأرياف عبر خلق فرص عمل لهم".

وتعهد بحل مشكلة المياه والصحة والتعليم والعمل معًا على أن تكتمل التنمية والاستقرار والسلام في الأرياف لتحقيق وعد ثورة ديسمبر لجميع الشعب.

وعلي صعيد آخر، أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، دون تسجيل أي وفيات، مؤكدة شفاء 39 حالة خلال 24 ساعة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم ، عن التقرير الوبائي ليوم أول من أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم؛ ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 36 ألفًا و805 حالات، بينها 2760 وفاة، و30 ألفًا و647 شخصًا تعافوا، مشددة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند، ثم البرازيل، وفرنسا، وروسيا، وتركيا، والمملكة المتحدة، والأرجنتين، وكولومبيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، وإيران، وبولندا، والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي، ثم الهند، والولايات المتحدة، والبرازيل، والمملكة المتحدة، وتركيا، واليابان، والمكسيك، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.