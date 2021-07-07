السودان يتعهد بتسهيل الحكومة لعمل المنظمات الإنسانية

رئيس وزراء السودان يتعهد بتسهيل الحكومة عمل المنظمات الإنسانية

تعهد رئيس مجلس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك، بتسهيل الحكومة الانتقالية عمل المنظمات العاملة في المجال الإنساني.



والتقى حمدوك، في الخرطوم المدير الإقليمي لمجلس اللاجئين النرويجي نايجل تريكس، بحضور مستشارة رئيس مجلس الوزراء السوداني للتعاون الدولي عائشة البرير.



وأكد حمدوك أهمية دور المنظمات الإنسانية في دعم جهود الحكومة المتعلقة بتعزيز برنامج العودة الطوعية للاجئين خاصة في المناطق المتأثر بالحرب.



وتناول اللقاء برامج ومشروعات مجلس اللاجئين النرويجي في مجال العمل الانساني، وفرص الاستفادة من إمكانات المجلس في دفع جهود وبرامج الحكومة الخاصة بتحسين وتطوير العمل الإنساني على مستوي ولايات السودان.

و علي صعيد آخر ، أعلنت وزارة الصحة السودانية عن تسجيل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا، دون تسجيل أي وفيات، مؤكدة شفاء 39 حالة خلال 24 ساعة.



وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم عن التقرير الوبائي ليوم أول من أمس، أن الحالات الجديدة سُجلت معظمها في ولاية الخرطوم؛ ليرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 36 ألفًا و805 حالات، بينها 2760 وفاة، و30 ألفًا و647 شخصًا تعافوا، مشددة على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وروسيا وتركيا والمملكة المتحدة والأرجنتين وكولومبيا وإيطاليا وإسبانيا وألمانيا وإيران وبولندا والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، يليها الاتحاد الأوروبي ثم الهند والولايات المتحدة والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا واليابان والمكسيك. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

تجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.