أدباء روس: مصر شهدت تحولات كبرى فى الأعوام السبع الماضية

عبر الأديبان الروسيان ديمتري ستريشنيف، وناتالي كورتوج عن إعجابهما الشديد بالتحولات الكبرى التي تشهدها مصر حاليا، والمختلفة كلية عن زيارتهما الأخيرة للقاهرة منذ سبع سنوات تقريبًا، وهو ما لاحظاه من كم المنشآت الجديدة ذات الطراز المعماري المتميز، وإصلاح الطرق.

جاء ذلك في إطار الندوة التي نظمها المركز الثقافي الروسي بالقاهرة على هامش المشاركة الروسية في معرض القاهرة الدولي للكتاب.

ونقل بيان للمركز إعراب ستريشنيف عن سعادته البالغة بترجمة كتابه وقدم الشكر للمترجميّن على المستوى المتميز في الترجمة، وأكد أنه يحرص على أن تترجم أعماله للغة العربية التي يتحدث بها ويتواصل مع الثقافة العربية.

وأوضح الدكتور محمد نصر الجبالي رئيس قسم اللغة الروسية بجامعة عين شمس، أن تجربة ترجمة كتاب ستريشنيف، كانت شيقة موضحا أنه كانت لدى المترجمين وجهة نظر في تغيير العنوان ورحب بها المؤلف في حين أعرب عادل صديق عن سعادته بالعمل مع الدكتور الجبالي وترجمة كتاب ديمتري ستريشنيف.

ومن جانبها، عبرت الكاتبة ناتالي كورتوج عن سعادتها بزيارة مصر مرة أخرى التي تكِن لها ولشعبها كل المحبة، ورحبت بلقاء صديقتها المترجمة المصرية سامية توفيق التي ترجمت لها روايتها الأولى حكايات الوسادة، بالتعاون مع الراحل الدكتور حسين الشافعي رئيس المؤسسة المصرية الروسية للثقافة والعلوم والجمعية المصرية لخريجي الجامعات الروسية والسوفيتية.

وقالت سامية توفيق إن تجربة ترجمة حكايات الوسادة كانت ممتعة وهي ليست للصغار فقط ولكن للكبار أيضاً، حيث تحكي الوسادة الحكايات الشعبية للأطفال قبل النوم بأسلوب شيق وجذاب في إطار التراث الشعبي الروسي.

بدوره، هنأ شريف جاد مدير النشاط الثقافي بالمركز الكاتبين على إصدارتهما الأخيرة، حيث احتفل ديمترى ستريشنيف بروايته (يوميات الكاهن الأعظم ايفان سيرجيفيتش) والتي قام بترجمتها الدكتور محمد نصر الجبالي وعادل صديق، من إصدار الهيئة العامة للكتاب، كما صدر كتاب (حكايات عن الأرنب) للكاتبة ناتالي كورتوج باللغتين الروسية والعربية قام بترجمتها طلاب معهد بلدان الشرق بموسكو، وهي مهداة إلى أطفال سوريا الذين فقدوا أهاليهم في الحرب.