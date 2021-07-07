الجامعة العربية: حريصون على دعم الموقف المصرى السودانى فى أزمة السد الإثيوبى

أكد السفير حسام زكي الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية أن الجامعة العربية نشطة في دعم الموقف المصري والسوداني في قضية السد الإثيوبي.



وأوضح زكي - في اتصال هاتفي مع برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد مع الإعلامي احمد موسى ـ أن الجامعة العربية ستدعم حق أي دولة عربية أخرى تواجه مشكلة مشابهة .. قائلا نشتم رائحة إسفين تحاول إثيوبيا أن تدقه بين الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي.



وأشار إلى أن اختصاص الجامعة هو الموضوعات التي تطلب الدول الأعضاء أن تضعها على جدول أعمال الجامعة، وبالتالي لايوجد هناك طرف أخر خارجي يقول لنا ما هي اختصاصات الجامعة العربية من عدمها، لافتًا إلى أن الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي تربطهما علاقات قوية وآليات للتعاون.



وبين زكي أن وزير الخارجية سامح شكري يجري مجموعة من الاتصالات تصب في اتجاه إقناع الأطراف بالموقف المصري والسوداني، موضحا أن مصر والسودان يجريان جهود دبلوماسية كبيرة من أجل حقوقهما المائية.



وبشأن الملء الثاني للسد الإثيوبيأ قال السفير حسام زكي أن هذا يعد تحديا جديدا من الجانب الإثيوبي لإرادة مصر والسودان، لافتا إلى أن ذلك يعمل على زيادة صعوبة الموقف ولا يؤدي إلى حلول تفاوضية على الإطلاق بل يمكن أن يذهب في اتجاهات أخرى الدول المعنية هي التي تحددها .

و في سياق متصل ، أكد وزير الخارجية، سامح شكري، أن مصر قادرة على الدفاع عن مصالح شعبها المائية.

وقال شكري، فى تصريحات لقناة العربية، أمس الثلاثاء، إن المفاوضات بشأن سد النهضة لن تكون إلى ما لا نهاية.

وأوضح شكرى أن لدى مصر والسودان القدرة للدفاع عن مصالحهما المائية.

وشدد شكرى على أن الملء الإثيوبي الثاني لسد النهضة بشكل أحادي أمر مخالف، مؤكدًا أن التطور غير ملائم ويعد خرقًا لالتزامات إثيوبيا بموجب اتفاق عام 2015.

وأوضح شكري أن اللجوء لمجلس الأمن جاء من أجل التوصل لاتفاق بشأن سد النهضة، وأن مصر تسعى لشرح ملف سد النهضة لأعضاء مجلس الأمن.