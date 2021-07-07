«الصحة العالمية»: التوزيع العادل للقاحات كورونا هو السبيل للخروج من الجائحة

أكد مدير عام منظمة الصحة العالمية، الدكتور تيدروس أدهانوم جيبرييسوس، إن المخرج الوحيد من جائحة كوفيد-19 هو دعم البلدان في التوزيع العادل لمعدات الحماية الشخصية والاختبارات والعلاجات واللقاحات.



وبحسب مركز إعلام المنظمة الدولية، قال جيبرييسوس - في إحاطته أمام مجلس تيسير مبادرة مسرع أدوات مكافحة كوفيد-19، التي تبحث قضية الاستثمار في هذه الأدوات - إنه على الرغم من إحراز تقدم في السيطرة على كوفيد-19، فإنه لا يزال في مرحلة خطيرة للغاية.



وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية، "السبيل الوحيد للخروج من الجائحة هو دعم البلدان في التوزيع العادل لمعدات الحماية الشخصية والاختبارات والعلاجات واللقاحات، الأمر ليس علم صواريخ (أي صعب الفهم)، ولا هو صدقة، إنها صحة عامة ذكية وتصب في مصلحة الجميع".



ويقدم مجلس تيسير المبادرة - الذي تشارك في استضافته كل من النرويج وجنوب أفريقيا - التوجيه والمشورة لتسهيل عمل مبادرة مسرع أدوات مكافحة كوفيد-19، الذي تم إطلاقه بهدف محاربة المرض.



وشدد جيبرييسوس على أن الاجتماع يشكل فرصة لمناقشة الخطط الملموسة للمساعدة في تلبية الاحتياجات العاجلة وتوسيع نطاق توزيع الأدوات التي تنقذ الأرواح، في ظل جائحة تسير في مسارين (على حد تعبيره).



وقال "إن هناك دولا تفتح مجتمعاتها الآن، وهي تلك التي سيطرت إلى حد كبير على الإمداد المنقذ للحياة من معدات الحماية الشخصية والاختبارات والأكسجين وخاصة اللقاحات، وفي الوقت نفسه، هناك بلدان لا تحصل على إمدادات كافية وتواجه موجات من العلاج في المستشفيات والموت، والأمر يتفاقم مع متغيرات الفيروس".



وأشار إلى وجود "بوادر أمل"، مع بدء بعض الدول في مشاركة اللقاحات من خلال مرفق "كوفاكس"، لكنه شدد على الحاجة إلى المزيد وبشكل أسرع، وحاليا، يشارك أكثر من 180 بلدا واقتصادا في المخطط الذي يهدف إلى ضمان حصول الجميع في كل مكان على اللقاح.



وأضاف مدير عام منظمة الصحة العالمية أنه تم تمويل آلية الالتزام بالسوق المتقدمة لمرفق كوفاكس بالكامل لعام 2021، "لكن لا تزال هناك مخاطر كبيرة في توقعات إمدادات اللقاح".



ويعمل صندوق النقد الدولي، ومنظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية مع بعضهم البعض لإيجاد طرق عملية لتتبع وتنسيق وتقديم أدوات إنقاذ الأرواح إلى البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل.



وقد أعلنت منظمة الصحة العالمية، الشهر الماضي، عن دعم إنشاء مركز تصنيع جديد للقاح في جنوب أفريقيا يعتمد على تقنية mRNA، وسيتم تدريب المصنّعين من الدول النامية على كيفية تصنيع هذه العلاجات الجديدة.



وأكد مدير عام منظمة الصحة العالمية أن هذه خطوة إيجابية إلى الأمام، مستدركا "نحتاج إلى مساعدة الشركات المصنعة من خلال تبادل المعرفة وتسريع نقل التكنولوجيا".