سفير مصر بكندا يصطحب مسئولين دبلوماسيين فى زيارة لمعرض «ملكات مصر»

نظم سفير مصر فى كندا أحمد أبو زيد زيارة خاصة، يوم الثلاثاء 6 يوليو الجارى، لعدد من المسئولين بالحكومة الكندية، ورؤساء البعثات الدبلوماسية، وأعضاء مجالس إدارات المتاحف الكندية، ورموز الجالية المصرية، إلى معرض "ملكات مصر" المقام حاليًا بمقر متحف التاريخ الكندى بالعاصمة الكندية أوتاوا.

معرض ملكات مصر

جاء ذلك بمناسبة احتفالات العيد القومى المصرى فى الثالث والعشرين من شهر يوليو الجارى، وتزامنًا مع احتفالات السفارة المصرية فى أوتاوا بشهر التراث المصرى فى أونتاريو.

معرض ملكات مصر

وشارك فى الجولة أكثر من 100 زائر على أفواج متعاقبة على مدار اليوم التزامًا بالإجراءات الاحترازية الخاصة بجائحة كورونا فى كندا، والذين أعربوا عن انبهارهم بالحضارة المصرية وإسهام مصر التاريخى فى إثراء الثقافة والفنون بكافة صورها، كما قدمت السفارة المصرية لكل زائر مجموعة من الوثائق الترويجية السياحية عن مصر، وهدايا تذكارية تعبر عن التنوع الثقافى المصرى عبر التاريخ.

معرض ملكات مصر

وفى تصريح للسفير أحمد أبو زيد عقب انتهاء الجولة، أعرب عن سعادته بإتمام الجولة بنجاح رغم الظروف الاحترازية، مشيرا أن إلى العدد الكبير للمشاركين وتنوعهم ومشاركة أكثر من 50 سفير دولة أجنبية وزوجته، بالإضافة إلى ممثلى وزارات الخارجية والتراث ومكتب رئيس وزراء كندا، يؤكد حجم التقدير الذى تحظى به مصر عالميًا، والرغبة الجارفة لدى الكثيرين لزيارة مصر.

معرض ملكات مصر

وأضاف السفير المصرى، بأن مشاركة رموز الجالية المصرية فى أوتاوا فى هذه الزيارة أعطاها مذاقًا خاصًا، وكان مصدر فخر للسفارة المصرية والجالية أن يشهدوا هذا التقدير والانبهار بقيمة وثقل مصر عالميًا.

معرض ملكات مصر

وتجدر الإشارة إلى أن رئيسة متحف التاريخ الكندى كانت فى مقدمة المستقبلين للسفير المصرى وحرمه وباقى الزائرين، حيث قدمت عرضًا لأهم المعروضات وشرحًا للخلفية التاريخية لها.