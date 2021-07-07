تفاصيل اتهام ربة منزل بالشروع فى قتل ابنتيها بمنطقة رمسيس

تستكمل "الدستور" نشر التفاصيل الكاملة فى اتهام ربة منزل بالشروع في قتل ابنتيها حديثي الولادة والقاءهما بأحد مقالب القمامة بمنطقة رمسيس، في القضية رقم 1910 لسنة 2021 جنایات الظاهر المقيدة برقم323 لسنة 2021 کلي غرب القاهرة، و في هذا التقرير نستعرض أقوال الأطباء حول الواقعة.

وجاء بأقوال طبيب مقيم أطفال مستشفى السيد جلال، أنه مستقبل الطفلتين أثناء دخولهما المستشفى ووجد أنهما يعانيان من صعوبة شديدة في التنفس ومیکروب في الدم مع نقص وزنيهما ونمو الرئة أانهما يحتاجان لوضعهما بالحضانة منذ ولادتهما وأن حالتهما الصحية كانت تؤدي لوفاتهما لولا تداركهما بالعلاج ولم ينتج عن ذلك عاهة مستديمة وأن حالتهما تحسنت إيذاء العلاج المتلقی.

كما جاء بأقوال طبيب مدير قسم الأسرة بإدارة الوايلي أن حالة الطفلتين الصحية تحسنت حال وضعهما فى مستشفى السيد جلال وقامت بایداع التقرير الخاص بهما والذي أوصت لجنة حماية الطفل بعدم تسليمهما للأم والأب وتسليمهما لجدة الطفلتين.

الا أنها عادت عقب تحريات المباحث التي أسفرت عن كون الجدة غير مؤتمنة على الطفلتين لتقرر ذلك وتفوض النيابة العامة.

وجاء بأقوال استشاري نساء وتوليد وعيادة جراحة اليوم الواحد بمدينة نصر أنه مجرى عملية ولادة الطفلتين من المتهمة الأولى في شهرها الثامن وغير مكتملتا النمو وأنهما كانا في حاجة ماسة للبقاء بحضانة المستشفى للبقاء على قيد الحياة وأطلع بذلك الأم الا أنها هربت من المستشفى واصطحبتا الطفلتين معللة ذلك بغلاء أسعار المستشفى وانتهى إلى أن الأم لم تلتزم بوضع الطفلتين في الحضانة وهو ما يعرضهما للموت المحتم.

جاء بأقوال عامل وقود، أنه أثناء عودته لمسكنه وصعوده سلم منطقة السبع في رمسيس لاحظ وجود صوت بكاء طفلة مغطاهة بـ "لحاف" فذهب بها مستشفى السيد جلال دون إبصاره للشخص الذي قام بوضعها بذلك المكان.

كما جاء بأقوال "م. ق"42 سنة، موظف بشركة للصناعات الهندسية بالعاشر من رمضان، أنه أثناء طريقه لعمله لاحظ وجود طفلة مغطاه بـ "لحاف" بجوار مقلب قمامة بجوار مسكنه و كانت حالتها الصحية سيئة فتوجه بها إلى مستشفى السيد جلال دون إبصاره للشخص الذي قام بوضعها بذلك المكان.

وجاء أيضا في أقوال سائق، أنه سلم السيارة حيازته و المضبوطة على ذمة القضية و المستخدمة في الواقعة إلى المتهم "م. ش" دون أن يكون عالما بقصد الأخير باستخدامها في تلك الواقعة.

- قرار الإحالة

وجاء في قرار الإحالة الصادر من النيابة العامة إلي محكمة الجنايات، أنه بعد التحقيقات تتهم النيابة العامة " ر. م" 21 سنة، ربة منزل (محبوسة)، و "م . س"، 21 سنة، عامل توصيل (محبوس) لانهما في يوم 2021/2/11، بدائرة قسم شرطة الظاهر، محافظة القاهرة شرعا بالاشتراك مع شخص آخر متوفي في قتل الطفلتين "سندس. س" و"سجدة .س" عمدا مع سبق الإصرار، بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ذلك بأن اصطحبت الأولى ابنتيها التوأم حديثتي الولادة وتعانيان من حالة صحية متردية مؤدية حتما للوفاة لعدم اكتمال نموهما، وسلمتهما للمتهم الثاني والآخر المتوفي اللذان قاما بالتخلص منهما بإلقائها في الخلاء قاصدين إزهاق روحيهما إلا أنه خاب أثر جريمتهما لسبب لا دخل لرغبتهما فيه وهو العثور عليهما وتداركهما بالعلاج.

- عرضا حياة الطفلتين للخطر

وأضاف قرار الإحالة أن المتهمين عرضا وآخر متوفي حياة الطفلتين المجني عليهما للخطر بأن ارتكبا التهمة محل الاتهام الأول مهددين بذلك سلامتهما حارمين إياهما من الحق في رعاية طبية، في ظل حاجتهما الماسة لها لبقائهما على قيد الحياة حال كونهما غير مكتملين النمو ولم يبلغا من العمر بضعة أيام.