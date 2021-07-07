رفع 40 طن مخلفات فى حملات نظافة مكثفة بقرى المنيا

واصلت الوحدات المحلية لقرى ( تلة ـ طوخ الخيل ـ نزلة حسين ) التابعة لمركز ومدينة المنيا حملاتها المكثفة فى قطاع النظافة ورفع المخلفات والتراكمات الصلبة والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرى والتوابع، ونقلها للظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين، فى ضوء توجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا.

قال مصطفى الدبيكى رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين إن قسم البيئة بالوحدة واصل الحملات المكثفة للنظافة حيث تم رفع 15 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من قرية عرب الشيخ محمد والطريق العام، كما واصل قسم الإنارة بالقرية حملات الصيانة الدورية لكشافات الإنارة بطريق الشرفا وتم عمل صيانة ل10 كشافات انارة ،

وأضاف رضا مصطفى رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل أنه تم رفع 25 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من القرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي.

وأكد محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تله أن قسم البيئة بدأ أعماله اليومية بمنظومة النظافة منذ صباح اليوم وأستمر العمل على مدار اليوم لرفع المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع وشوارع القرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا

حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا