الأربعاء 07 يوليو 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 40 طن مخلفات فى حملات نظافة مكثفة بقرى المنيا

حملات نظافة ورفع
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا

واصلت الوحدات المحلية لقرى ( تلة ـ طوخ الخيل ـ نزلة حسين ) التابعة لمركز ومدينة المنيا حملاتها المكثفة فى قطاع النظافة ورفع المخلفات والتراكمات الصلبة والقمامة والأتربة من نقاط التجمع بالقرى والتوابع، ونقلها للظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية للمواطنين، فى ضوء توجيهات العميد محمد صلاح أبو كريشة رئيس مركز ومدينة المنيا.

 

قال مصطفى الدبيكى رئيس الوحدة المحلية لقرية نزلة حسين إن قسم البيئة بالوحدة واصل الحملات المكثفة للنظافة حيث تم رفع 15 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من قرية عرب الشيخ محمد والطريق العام، كما واصل قسم الإنارة بالقرية حملات الصيانة الدورية لكشافات الإنارة بطريق الشرفا وتم عمل صيانة ل10 كشافات انارة ،

 

وأضاف رضا مصطفى رئيس الوحدة المحلية لقرية طوخ الخيل أنه تم رفع 25 طن من المخلفات الصلبة والقمامة من القرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي.

 

وأكد محمد محمود رئيس الوحدة المحلية لقرية تله أن قسم البيئة بدأ أعماله اليومية بمنظومة النظافة منذ صباح اليوم وأستمر العمل على مدار اليوم لرفع المخلفات الصلبة والقمامة من نقاط التجمع وشوارع القرية والتوابع وتم نقلها إلى الظهير الصحراوي للحفاظ على سلامة المواطنين من انتشار الأمراض والأوبئة وخاصة كورونا.

حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
حملات نظافة ورفع مخلفات بالمنيا
المنيا رفع مخلفات قري تلة وطوخ الخيل ونزلة حسين نقاط التجمع العميد محمد صلاح

رئيس التحرير

وائل لطفي

وجهة نظر أخرى

الأكثر قراءة

القبض على رجل أعمال وعضو مجلس إدارة نادٍ شهير بالتجمع

مصر تدخل موسوعة جينيس بأكبر خزان بترول فى العالم

بايدن: 160 مليون أمريكى تلقوا تطعيمات كورونا

السعودية تؤكد دعمها لمصر والسودان فى المحافظة على حقوقهما المائية

صقر يفتتح ممشى أهل السويس ويعلن عن قرب افتتاح الشاطئ العام الجديد

«ذا ناشونال»: انتعاش السياحة فى مصر أدى إلى دعم النشاط التجارى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الحسين عبدالرازق

الكلام في الممنوع!

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

المال العام .. ورؤوس حان قطافها!

إبراهيم داود

عطايا بيرم التونسى

ماجد حبته

غباء إثيوبى غير مفاجئ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه [7]

جمال-أسعد

فستان حبيبة والوصاية الدينية

القس. رفعت فكرى

الأصوليون وعقدة الفستان!

د.أحمد الخميسى

واشنطن بين الدب والتنين

صور

عزاء مدير التصوير رمسيس مرزوق

عثمان الجندى ومحمد حمدى أبرز الحضور.. غياب النجوم عن عزاء رمسيس مرزوق (صور)

أجنحة بلا زوار.. إقبال ضعيف على معرض الكتاب في يومه الرابع (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة في حماية شرطة الاحتلال

بعد تزايد استخدامها ضد مظاهرات الفلسطينيين: ماهي بندقية "الروجر" الإسرائيلية؟

وزير إسرائيلي: نتواصل مع «يونيفيل» لتقديم مساعدات إلى اللبنانيين