بالخوص.. هالة تبدع فى عمل شنط الخروج بتصميمات مختلفة

بأنامل صغيرة تبدع الفتاة العشرينية في عمل الشنط من الخوص، وتزينها بألوان الأكريليك لتعطي لها لمسات فنية، لتحافظ على التراث المصري، وطورت ذاتها بمشاهدة العديد من الفيديوهات عبر "يوتيوب"، وبدأت في عمل تصميمات مختلفة بشرائط ملونة.

هالة عبد الحليم

وتقول هالة عبد الحليم، ذات الـ 27 عاما، تقطن في القاهرة، تخرجت في كلية التربية الفنية، "بحب اشتغل أي شغل يدوى وبحكم دراستى اتعلمت أعمل حاجات كتير أوى يدوية وبدأت مشروعى فى 2018 لما صاحبة اختى طلبت منى أعملها شنط خوص بتصميمات مختلفة من تصميمى عملتها وعجبتها جدا".

شنط من الخوص



وبدأت هالة أن تنال إعجاب رواد السوشيال ميديا بعد نشرها الشنط على مواقع التواصل الاجتماعي، مما دفعها لتطوير ذاتها بالرغم من الصعوبات التي تجدها في عمل الشنط من الخوص، وعملت على الرسم عليهم بألوان الإكريلك واستخدام الشرائط الملونة.

شنط من الخوص



وكان الداعم الأساسي للفتاة العشرينية أسرتها وزملاوها، وتتمنى أن تكبر مشروعها ويصبح لديها جاليرى، وينتشر فن شنط الخوص في مصر حاليا، ويظل التراث محفورًا.

وتبدع هالة في إضافة طابع لها في فن شنط الخوص بالرسم عليها، واشتركت في العديد من الكورسات لتطور ذاتها وتتعلم كل ما هو حديد حولها، وتكتسب خبرات فنية في جميع المجالات.

وقالت مصممة الأزياء سمر البيسي، في تصريح سابق لها، أن الشنط الخوص من أكثر الشنط التى تلاقي إقبالا كبيرا من الفتيات، حيث تتماشى مع أي ستايل ملابس أو أى طراز من الألوان، وذلك نظرًا لكونها لا تعتمد على لون بعينه إنما اللون البيج الفاتح أو لون الخوص، مما يساعد على تألقك فى كل المناسبات أيًا كانت، مناسبات صباحية أو مسائية، سواء للعمل أو السهرات، وقد عادت موضة شنط الخوص للتتربع على عرش خطوط الموضة بجدارة.